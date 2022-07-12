У червні підприємства Тернопільщини сплатили вдвічі більше податку на прибуток

Упродовж січня-червня 2022 року бізнес Тернопільщини сплатив до Зведеного бюджету України 275,7 млн грн податку на прибуток підприємств, що на 39 млн грн або 17 відсотків більше, ніж торік. До державного бюджету суб’єкти господарювання спрямували 246,9 млн грн цього платежу. Місцеві скарбниці отримали 28,8 млн грн податку на прибуток.

До загального фонду зведеного бюджету упродовж першого півріччя цього року надійшло 6,2 млн грн частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій. Це на 40 відсотків більше, ніж очікувалося, або 1,7 млн грн додатково. Приріст до січня-червня 2021 року склав 70 відсотків або 2,6 млн гривень.

У червні до зведеного бюджету сплатили 11,9 млн грн податку на прибуток, а це більш ніж удвічі перевищило надходження аналогічного періоду минулого року, тобто плюс 6,5 млн гривень. До державної казни надійшло 10,7 млн грн цього платежу. Місцеві скарбниці поповнились на 1,2 млн грн податку на прибуток.