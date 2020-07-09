У Чорткові понищили підніжжя пам’ятника поручика Української Повстанської Армії

Днями у Чорткові понищили підніжжя пам’ятника Петру Хамчуку – командира куреня «Сірі вовки», поручика Української Повстанської Армії. Зі слів пані Марії Ноги, котра працює неподалік пам’ятника, це зробили діти, катаючись на скейтах та самокатах. Про це повідомляють у міській раді.

Чортківська міська рада вкотре закликає батьків слідкувати, як і де проводять час їхні діти, а також звертається до молоді – займаючись улюбленою справою, не забувайте, де знаходитесь, а також цінуйте майно громади! На жаль, схожа ситуація і у вхідній частині парку культури та відпочинку ім. І.Франка, де елементи благоустрою вже неодноразово пошкоджували скейтери та любителі покататись на самокатах.

Згідно з Правилами благоустрою Чортківської міської ради (р. 2, п. 2.4), громадянам забороняється порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу та інші елементи благоустрою. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 гривень! Також нагадуємо, що перший скейт-парк у Чорткові вже зовсім скоро з’явиться у парку ім. І.Франка. Він буде обладнаний спеціальним спорядженням та трамплінами, де всі охочі зможуть кататися на на роликах, скейтах, трюкових самокатах та велосипедах.