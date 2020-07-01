У Чорткові – ще два почесних жителя!

Двом чортків’янам присвоїли звання «Почесний громадянин міста Чорткова». Відповідне рішення прийняли на засіданні 92-ї сесії Чортківської міської ради, – повідомляють у міській раді.

«Традиційно до Дня міста ми нагороджуємо мешканців міста, які внесли вагомий вклад у розвиток Чорткова, званням «Почесний громадянин міста Чорткова. На жаль, вручення нагород цьогоріч у зв’язку з коронавірусом буде не в часі святкування Дня міста у парку ім. І.Франка, як ми вже звикли, а скромно у кабінеті міського голови», – розповів Володимир Шматько.

Отож, список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Чорткова»:

– Петро Миколайович ГОЛІНАТИЙ – диригент-хормейстер, двічі відмінник культурноосвітньої роботи, заслужений працівник культури України.

– Андрій Володимирович КУНИК – військовослужбовець військової частини А1915. Довідково. Звання «Почесний громадянин міста Чорткова» є вищою формою громадського визнання видатних заслуг перед територіальною громадою міста. Присвоюється за значний внесок в соціальний, економічний та культурний розвиток міста; за вагомі досягнення у галузях науки, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, охорони громадського порядку, будівництва та житлово-комунального господарства; за громадську та благодійну діяльність. Питання про присвоєння звання попередньо розглядається постійними комісіями міської ради, після чого кандидатури затверджує сесія Чортківської міської ради.