У Чорткові вчили, як правильно виховувати дітей та бути хорошими батьками

25-26 травня в Єпархіальному управлінні Бучацької Єпархії відбулось навчання для сімейних пар за інформаційним модулем «Радість виховання» в рамках проекту «Щасливі разом». Організатори проекту – центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Чортківської міської ради та Тернопільський обласний благодійний фонд «Карітас Бучацької Єпархії УГКЦ», – повідомляють у міській раді.

Цього разу відбулася зустріч з багатодітною родиною Бондаренків зі Львова, сімейними консультантами. Пан Максим – родинознавець, тренер Тато.нет, засновник та координатор Центрів підтримки сімей та Осередку відповідального батьківства в Україні. Дружина Оля – інструктор Крейгтонського методу.

Тематика даного етапу навчання була присвячена мистецтву виховання дітей та відповідальному батьківству. Пан Максим ознайомив присутніх з актуальним станом інституту сім’ї в Україні та головними викликами, які сьогодні загрожують сімейному щастю. На цій зустрічі гості зі Львова розповідали про те, як правильно спілкуватись з дитиною на різних етапах її розвитку, як бути хорошими батьками для своїх дітей, прикладом, яким діти могли б пишатися. Старші донечки подружжя допомагали батькам у проведенні навчання з окремих тем: доповнювали, пригадували цікаві моменти з життя сім’ї.

«Специфіка виховання у багатодітній, прийомній, неповній, інклюзивній, дисфункційній сім’ях», «Секрети вибраних моделей виховання та помилки добрих батьків», – основні теми, над якими застановлялись разом з присутніми сімейні консультанти «Дитині для повного і гармонійного розвитку її особистості необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові та розуміння. З дітьми необхідно багато розмовляти, дозволяти їм бути самостійними, давати можливість висловлювати думки щодо вчинків дорослих і батьків, аналізувати свої помилки», – наголошував пан Максим.

Впродовж навчання спеціалісти звертали увагу на типові помилки сімейного виховання, а батьки, в свою чергу, робили аналіз власних прорахунків у вихованні дітей. Поради подружжя Бондаренків були цінними для всіх учасників заходу.

Бути відповідальними батьками – означає любити дитину та піклуватися про неї. Батьківська любов повинна бути мудра і терпляча. Недостатньо народити дитину, подарувати їй фізичне життя. Треба зуміти відкрити їй шлях до любові, до внутрішньої свободи, віри, совісті та духовності. Діти – Божий дар, який батько і мати покликані формувати, надихати і мотивувати на правильні вчинки.

Усі охочі мали можливість придбати книги Максима Бондаренко «Дорогою батьківства» та «Неймовірна пригода батьківства». Наприкінці навчань учасники висловили слова щирої подяки гостям, організаторам заходу та отцям за духовний супровід.

Поділіться:











загрузка...