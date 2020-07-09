У Чорткові запрацює мобільний додаток для людей з інвалідністю

Багато людей, на жаль, часто не можуть скористатися викликом швидкої, поліції чи ДСНС через те, що не бачать, не чують, чи не в змозі пояснити, де вони знаходяться і що з ними трапилося. Саме для таких ситуації і розробили мобільний застосунок «112.in.ua».

Додаток вже успішно використовують жителі Києва, Тернополя, Львова, Черкас, Ужгорода, Чернівців та вже невдовзі він стане доступним для чортків’ян. Завдяки підписаному меморандуму про співпрацю між Чортківською міською радою та ГО «Українські системи та блокчейн рішення» для жителів громади система «112.in.ua» працюватиме абсолютно безкоштовно, – повідомляє у міській раді.

Додаток створений для допомоги у виклику екстрених служб людям із вадами слуху, зору чи опорно-рухового апарату. Він працює на базі Android та іOS і забезпечує швидкий і зручний доступ до служб невідкладної допомоги. Натисненням лише однієї кнопки SOS, яка є у швидкому доступі в нижній панелі меню, користувач зможе відправити сигнал про допомогу. Цей сигнал надходить диспетчеру, який водночас отримує запис звуку, інформацію про місце розташування людини, яка потребує допомоги, і навіть медичні дані потерпілого. Додатком зможуть скористатися всі, незалежно від національності та мови спілкування. Передати інформацію про подію можна буде просто обравши в програмі необхідні піктограми чи відправити фото події. Отримавши сигнал від людини, диспетчер аналізує ступінь небезпеки ситуації та направляє на місце події необхідні екстрені служби. Відповідно потерпілий отримає якісну допомогу значно швидше, ніж зараз. Також система «112.in.ua» може бути корисна всім іншим людям, що знаходяться у стані функціонального обмеження чи небезпеки без можливості говорити.