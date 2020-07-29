У двох районах області лише 5 з 25 лікарів довели, що інфікувалися COVID-19 на роботі

Ось уже п’ятий місяць країна живе в умовах карантину. Ситуація з поширенням в області коронавірусної інфекції потроху стабілізується, однак, в окремих районах, на жаль, ще є складною. Це стосується Монастириського та Бучацького районів.

З кожним днем все більше мешканців інфікуються коронавірусною хворобою COVID-19. Значна кількість медичних працівників лікувальних закладів цих районів теж отримали діагноз: аналіз на COVID-19 дав позитивний результат.

Станом на 28 липня 2020 року Бучацьким відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області отримано відомості від лікувальних закладів щодо клінічно підтверджених випадків гострого професійного захворювання ( отруєння ) медичних працівників. Їх число складає 60 чоловік. За усіма випадками гострого професійного захворювання проводиться розслідування.

Лабораторно підтверджені випадки інфікування COVID-19 медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на COVID-19 (надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб тощо), розслідуються як випадки гострого професійного захворювання відповідно до вимог Порядку № 337.

Якщо зараження медичних працівників сталося під час виконання професійних обов’язків вірусом SARS-CoV-2 з подальшим розвитком та клінічними проявами COVID-19 – це гостре професійне захворювання, яке потребує розслідування. Якщо ж медичний працівник не був у прямому контакті з інфікованим, а заразився в інший спосіб, наприклад, від колег чи в родинному колі, такий випадок може бути визнаний, як не пов’язаний з виробництвом. Тому страховий експерт з охорони праці Бучацького відділення Фонду соціального страхування України в Тернопільській області, беручи участь у засіданні комісій з розслідування таких випадків, керується, виключно, вимогами чинного законодавства.

На даний час завершено розслідування випадків гострого професійного захворювання медичних працівників у 25 випадках, 5 з яких пов’язані з гострим професійним захворюванням. В решті випадків проводиться розслідування.