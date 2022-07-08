У громаді на Тернопільщині у серпні хочуть розпочати навчання

У Бережанській громаді навчання хочуть розпочати у серпні. Про це розповів голова громади Ростислав Бортник.

За його словами, прийняли таке рішення, бо цього року можуть виникнути проблеми з оплатою за опалення. Тому планують відправити дітей до школи швидше, а під час опалювального сезону піти на довші канікули.

“Є ймовірність, що зросте ціна на газ і не знаємо, чи зможемо заплатити за цю сполугу. Це не тільки зумовлено тим, що наша громада не має коштів, це питання актуальне для всієї України”, – каже Ростислав Бортник.

У Бережанській громаді є 13 навчальних закладів, – розповів Ростислав Бортник. Зараз школи готують до початку навчання, зокрема, облаштовують укриття для учнів. “У Бережанському ліцеї №3 навчається 475 дітей. Укриття розраховане на 521 особу. У цьому укритті можуть поміститися усі діти, які братимуть участь у навчальному процесі. Буде там і вода, і їжа. Все це ми забезпечимо до початку нового навчального року”, – розповіла виконувачка обов’язків директора ліцею Ліліана Миханів. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома повідомила, що навчання в області планують почати 1 вересня. Остаточне рішення має прийняти рада оборони області. Суспільне