16:45 | 30.06.2020
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У міській раді Чорткова – нові призначення

Irena 0 Views Прокоментуй!

На засіданні 92-ї сесії Чортківської міської ради депутатський корпус, розглянувши пропозиції міського голови Володимира Шматька, затвердив декілька кадрових рішень.

Зокрема депутати затвердили кандидатуру Василя Юліановича Воціховського на посаду першого заступника Чортківського міського голови. А також – кандидатуру Ольги Василівни Череднікової на посаду керуючого справами виконавчого комітету Чортківської міської ради.

І Василь Юліанович, і Ольга Василівна подякували за висловлену довіру й зазначили, що усвідомлюють всю покладену на них відповідальність.

 

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