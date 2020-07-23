У Підволочиській громаді на Тернопільщині відкрито показову сімейну ферму

Нові можливості ведення власної справи у селі демонструє родина Липок. Вони відкрили сімейну молочну ферму “Поділля Еко Мілк” у с. Дорофіївка Підволочинського району, Тернопільської області. Село входить до Підволочиської ОТГ.

Це перша показова ферма на Тернопільщині, створена в рамках проєкту фонду “Любіть Україну” за підтримки ПРООН та уряду Швеції.

Як повідомив керівник проєктів благодійного фонду “Любіть Україну” Олександр Лісовський, до участі у проєкті Олег і Ніна Липки вже мали досвід у молочному тваринництві — у напрямі козівництва. Але вони вирішили не зупинятися. Так у них з’явилася ще й сімейна ферма, на якій утримують корів. Подружжя вправне не лише у молочному бізнесі. Їхнє хобі — розведення диких кабанів!

Закордонний та вітчизняний досвід Олега й Ніни сприяє їм в успішному веденні власної справи у селі. Крім того, вони активно займаються сироварінням: виготовляють бринзу і сири з горіхами.

На фермі “Поділля Еко Мілк” утримується 15 голів ВРХ, молоко господарі продають молокопереробному підприємству.

Проєкт “Сімейні молочні ферми – добробут людей та сталий розвиток села” впроваджується Рівненським обласним благодійним фондом “Любіть Україну” у рамках спільного проекту Уряду Швеції та ПРООН в Україні “Посилене партнерство для сталого розвитку”, що реалізовується за фінансової підтримки Уряду Швеції. У рамках проєкту вже відкрито показові сімейні ферми на Рівненщині, Волині, та Хмельниччині.