У Пужниках на Тернопільщині під час ексгумації знайшли останки 42 людей

У селі Пужники на Тернопільщині під час ексгумаційних робіт виявили останки 42 осіб. Дослідники розпочинають ідентифікацію загиблих.

Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос у середу, 7 травня, повідомляє Суспільне.

“Станом на вчора, на вечір ми отримали від нашої частини української експедиції інформацію про те, що виявлено останки 42 людей. Тобто вони вже вилучені. Прислали нам фотографії, де ми бачимо, що роботи закінчилися”, — повідомив він.

Наджос зазначив, що ДНК-експертизи проводитимуть у Польщі. За його словами, ще до початку ексгумації польська сторона поінформувала Україну про те, що зібрала зразки ДНК у родичів колишніх мешканців Пужників, аби мати змогу ідентифікувати загиблих.

Польська сторона вже зібрала зразки ДНК у родичів колишніх мешканців Пужників

Він також сказав, що польська сторона запропонувала провести дослідження спільно з українськими фахівцями. Така ініціатива розглядається як крок до конструктивного діалогу щодо складних питань спільної історії.

Чи мають Пужники зв’язок з Волинською трагедією?

Польська сторона пов’язує події лютого 1945 року в Пужниках із Волинською трагедією. Водночас українські історики звертають увагу на те, що село не належить ані географічно, ані історично до Волині, тож загибель поляків у цю ніч не слід ототожнювати з подіями трагедії.

“Я б з Волинською трагедією це не пов’язував. Польські медіа, з якими ми комунікуємо, вони дуже часто на початку нашого спілкування апелювали саме до Волинської трагедії. Ну, це навіть, якщо подивитися на карту, в принципі, стає зрозумілим, що це різні речі”, — пояснив Наджос.

Він зазначив, що, оскільки не працює в Інституті національної пам’яті, не береться трактувати події. Як представник Міністерства культури та стратегічних комунікацій, його завдання полягало у створенні належних умов для польської сторони, щоб та могла працювати в безпечних та правильних умовах на території України.

Також Наджос підкреслив важливість принципу паритетності, оскільки в грудні було проведено обмін списками, і польській стороні були передані українські списки. За його словами, наступним кроком буде проведення аналогічних пошукових робіт на території Польщі, про що можна буде говорити після завершення робіт у Пужниках.