У Зарваниці Блаженніший Святослав здійснив акт посвяти Церкви та народу під покров Богородиці

19 липня 2020 року під час Всеукраїнської прощі онлайн до Зарваниці Блаженніший Святослав відновив акт посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці. 25 років тому також у Зарваниці посвяту України і Церкви Пресвятій Богородиці здійснив Патріарх Мирослав-Іван Любачівський.

З цієї нагоди Глава Церкви пригадав, що першим, хто віддав український народ під покров Пресвятої Богородиці, був Ярослав Мудрий. «Саме тоді, коли він перед очима київської громади відкрив нерушиму стіну – Оранту, яка стоїть із протягнутими руками у молитві перед Божим обличчям. Цікаво, що надпис на ній так і говорить, що Господь є посеред міста і воно не захитається. Це саме та віра, про яку ми чуємо у сьогоднішньому Євангелії. Саме її вперше засвідчив Ярослав Мудрий», – переконаний Предстоятель УГКЦ.

«Двадцять п’ять років тому, – пригадав Отець і Глава УГКЦ, – наш попередник Мирослав-Іван Любачівський відновив акт посвяти України і Церкви під Покров Богородиці тут, у відпустовому центрі в Зарваниці».

«В той час, сюди прийшло понад мільйон прочан. Ми тоді дякували Господу Богу, що сила віри переслідуваної Церкви не поставила на коліна український народ перед обличчям найгірших репресій, нищень, руйнувань і насилля», – сказав він.

Проповідник пригадав слова Патріарха Йосифа Сліпого, який стверджував, що гори трупів і ріки крові Україна віддала як свідоцтво віри перед Господом Богом. Тоді Мирослав-Іван Любачівський, дякуючи за дар свободи, відновив цю посвяту.

За словами Блаженнішого Святослава, з перспективи часу ми розуміємо, що свобода і незалежність є Божим даром для нас. Вони є відповіддю Бога на віру наших батьків. «Ми теж відновили подібний акт посвяти у навечір’я свята Богородиці у 2014 році. Тоді наші владики по цілому світі у своїх катедральних соборах стали на коліна і відновили акт посвяти. Як ви пригадуєте, Україна тоді лежала безборонною і ослабленою перед обличчям агресора, який точив кров на Донбасі і в Криму», – додав духовний лідер українців.

Бачимо, що Пресвята Богородиця покрила нас Покровом. Бог проявився присутнім і дав нам силу. Ми залишилися єдиною Церквою і Україною.

Глава Церкви наголосив, що, чуючи про те, що світ стоїть на колінах перед хворобою, ми сьогодні станемо на коліна перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці. Такий вчинок, на його переконання, засвідчить про нашу віри у те, що Бог готовий творити чудо тут для нас – тих, які вірять. «Наша віра проявляється в тому, що Бог є посеред нас. Він є з нами, і ми не захитаємося, не станемо на коліна ні перед ким і ні перед чим. Це свідчення того, що Він нас не залишить», – зауважив Блаженніший Святослав. «Ми сьогодні, як друзі розслабленого приносимо у молитві усіх тих, які просили нас про молитву. Ми сьогодні приносимо у молитві усіх тих, хто бориться з хворобою, – наших лікарів, які “на передовій”. Усіх, хто благає в Бога радості, миру, справедливості, добра і здоров’я для своїх рідних і близьких. Ми сьогодні молимося за мир, бо не забуваємо, що Україна є далі у стані війни. Нехай Господь Бог, який є нашим миром, як каже апостол Павло, через віру своєї матері вислухає наші молитви. І скаже нам сьогодні як тому розслабленому: Візьми своє ліжко, стань і ходи», – додав на завершення Глава Церкви.