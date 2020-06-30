00:43 | 1.07.2020
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Уперше побачили світ поштівки з кишеньковим Чортковом

Irena 0 Views Прокоментуй!

25 червня поштівки з кишеньковим Чортковом вперше побачили світ!

Першими їх отримали, звісно, чортківці, та не засмучуйтесь – 26 червня поштівки вирушили у різні куточки України.

Менше ніж за тиждень вони вже будуть у вас і від віртуальної екскурсії Чортковом вас відділятимуть лише кілька простих кроків:
Дочекайтесь повідомлення від Нова Пошта;
Заберіть поштівки у відділенні, яке ви вказали у гугл-формі (на місці необхідно буде сплатити за доставку, орієнтовно 40 гривень)
Не забудьте взяти на пошту документ, що посвідчує особистість.

Кишенькове Місто – Pocket City

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