Уперше побачили світ поштівки з кишеньковим Чортковом

25 червня поштівки з кишеньковим Чортковом вперше побачили світ!

Першими їх отримали, звісно, чортківці, та не засмучуйтесь – 26 червня поштівки вирушили у різні куточки України.

Менше ніж за тиждень вони вже будуть у вас і від віртуальної екскурсії Чортковом вас відділятимуть лише кілька простих кроків:

Дочекайтесь повідомлення від Нова Пошта;

Заберіть поштівки у відділенні, яке ви вказали у гугл-формі (на місці необхідно буде сплатити за доставку, орієнтовно 40 гривень)

Не забудьте взяти на пошту документ, що посвідчує особистість.

Кишенькове Місто – Pocket City