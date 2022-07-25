В Кременці відкопали надгробну плиту відомого в єврейській громаді міста рабина
В Кременці відкопали надгробну плиту відомого в єврейській громаді міста рабина і шанованого вчителя, про що свідчить напис
“הבחור החש’ ב’ כמר (החשוב בן כבודנו מורנו ר’)
דוב בער’ל בר משה
מאניס נפ י’ אלול
תרע”ו תנצב”ה (תהה נשמתו צרורה בצרור החיים)
Важливий чоловік, наш рабин, наш учитель
Дов Баарел Бар Моше
Син Аніса Н. П. 10 місяця Елул 1915 р.
Інша деталь: його звали Дов Баар, син (“b’r”) Моше Маніса.
Нехай його душа буде збережена в скарбниці життя (єврейська версія R.I.P. Спочивай з миром). Над перекладом тексту на моє прохання працювала Stav German онука колишніх кременчан. Фотографію мені надіслав кременчанин Victor Zelenkov
занепокоєний подальшою долею знахідки історичного значення, яку розкопали на території Ліцею імені Уласа Самчука в місті Кременець, Тернопільської області.
В період Другої світової війни надгробні плити були масово використовувані німецькими окупантами замість хідників і зовсім недавно надгробок відомого в Кременці рабина було відкопано, в час коли на нашу землю знову вдерлися окупанти!
В глибокій задумі над словами з надробної плити рабина з Кременця,
“Нехай ЇХНІ ДУШІ будуть збережені в скарбниці життя”