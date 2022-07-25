Нехай його душа буде збережена в скарбниці життя (єврейська версія R.I.P. Спочивай з миром). Над перекладом тексту на моє прохання працювала Stav German онука колишніх кременчан. Фотографію мені надіслав кременчанин Victor Zelenkov

Важливий чоловік, наш рабин, наш учитель

В Кременці відкопали надгробну плиту відомого в єврейській громаді міста рабина і шанованого вчителя, про що свідчить напис

В період Другої світової війни надгробні плити були масово використовувані німецькими окупантами замість хідників і зовсім недавно надгробок відомого в Кременці рабина було відкопано, в час коли на нашу землю знову вдерлися окупанти!

В глибокій задумі над словами з надробної плити рабина з Кременця,

“Нехай ЇХНІ ДУШІ будуть збережені в скарбниці життя”

Kremenicer Łeben Kremenicer Łeben