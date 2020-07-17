В Ланівцях викрали нові дорожні знаки

Три дні тому на вході з обох сторін до набережної міського ставу у Ланівцях встановили дорожні знаки 3.1 “Рух заборонено” та 5.33 “Пішохідна зона”.

Сьогодні два з них викрали невідомі.

За даним фактом крадіжки працівнкии Лановецького КПпБ звернулися у поліцію з метою встановлення та покарання особи зловмисника. Закликаємо усіх мешканців громади, які могли стати свідками цієї ситуації, повідомити про це у Лановецьку міську раду, КПпБ або відділення поліції! Тільки спільними зусиллями ми зможемо забезпечити порядок!