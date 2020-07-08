В області відновили роботу 26 агропродовольчих ринків

В області відновили роботу 26 агропродовольчих ринки, а саме: в м. Тернополі (п’ять), м. Бережанах, м. Чорткові, м.Кременці (три), м. Бучачі, м. Теребовлі, м. Заліщиках, смт. Підволочиську, смт. Козові, смт. Гусятині (два), м. Ланівці, м. Монастириська, в Борщівському районі (чотири) та Збаразькому районі (два), м. Шумськ.

Після набрання чинності постанови КМУ від 20.05.20р. № 392 та на виконання доручення голови Держпродспоживслужби України від 22.05.20р. №601-10.1/19 перевірки агропродовольчих ринків здійснюються вибірково. Так за період з 03.07. по 05.07.2020 року спеціалісти Держпродспоживслужби перевірили 10 ринків, на 7-ми з них виявили порушення, склали 5 приписів, склали 4 протоколи за порушення вимог постанови Головного державного санітарного лікаря № 34 від 06.06.2020р. «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Про виявлені порушенні інспектори повідомили органи місцевої влади та Національної поліції.

За період 03.07 – 05.07.2020 року представники Держпродспоживслужби Тернопільщини обстежили та провели роз’яснювальну роботу у 45-ти закладах громадського харчування, 184-х об’єктах торгівлі, у 23 перукарнях та салонах краси.

За період 03.07 – 05.07:

перевірили 376 суб’єктів (об’єктів ) господарювання;

виявлили 147 порушень;

склали 9 адміністративних протоколів;

склали 154 приписи.