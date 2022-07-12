В школах громади на Тернопільщині облаштовують укриття

В школах Збаразької громади облаштовують укриття на випадок повітряної тривоги. Таким чином, готують навчальні заклади до очного навчання з початку нового навчального року.

У школі №1 в Збаражі навчаються 860 учнів. Зараз у підвальних приміщеннях закладу облаштовують укриття. Про це розповів заступник директора школи Йосип Городиський. Чоловік розповів, що вже зробили.

“Ми провели косметичний ремонт, бо тут в нас була колись котельня і тут був склад зберігання вугілля. Ми все почистили, побілили, зробили підлоги. Зараз доробляємо освітлення”, – каже Йосип Городиський.

Йосип Городиський. Фото: Любов Гадомська/Суспільне Тернопіль

Також ремонт зробили ще у двох підвальних приміщеннях.

“Зараз в нас ще залишилося доробити аварійний другий вихід. Приміщення нам ще залишилося почистити і зробити вихід на другий бік школи”, – розповів чоловік.

Підвальні приміщення. Фото: Любов Гадомська/Суспільне Тернопіль

Загальна площа укриття приблизно 500 квадратних метрів. Воно розраховане на 440 осіб, тому навчання планують проводити у дві зміни.

Чи відповідають укриття в навчальних закладах вимогам, перевіряє комісія, до якої входять зокрема рятувальники та працівники Держпродспоживслужби. Про це розповів начальник міського управління освіти Володимир Флінта.

“Станом на сьогодні перевірили 27 з 32 закладів. Перевірки будуть продовжуватися, близько 40% закладів мають шанси на те, аби розпочати очне навчання. Там ще потрібно виконати мінімальні роботи, облаштування питної води, інтернету, наявність каналізації. Стосовно сільських шкіл, по окремих закладах, оскільки школи збудовані в першій половині 20 століття, то там підвалів немає взагалі і вони не були передбачені будівництвом. Укриття в радіусі 100 м до шкіл немає. Тому, на жаль, в більшості закладів сільської місцевості освітній процес буде відбуватися в дистанційному форматі. Загалом, є 29 сільських шкіл і орієнтовно 12-13 з них готові розпочати навчання в очній формі”, – каже Флінта.

Володимир Флінта. Фото: Любов Гадомська/Суспільне Тернопіль

На облаштування укриттів в школах з бюджету міста виділили приблизно 100 тисяч гривень.

“Частину коштів, які були передбачені на поточний ремонт приміщень ми можемо і спрямовуємо на облаштування наших укриттів. Орієнтовно на поточні роботи в нас було 300-400 тисяч. Я думаю, що в 100 тисяч гривень ми мали б вкластися. Якщо буде необхідність ще, то наразі кошти в бюджеті є і ми зможемо ще донаправити”, – розповів Флінта.

Укриття в школах. Фото: Любов Гадомська/Суспільне Тернопіль

Остаточне рішення про початок навчального року має прийняти рада оборони області, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома.

Суспільне