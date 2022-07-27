Влада планує 21 км. Дністровського каньйону перетворити на кар’єр?

У четвер, 28 липня, має відбутися засідання науково-технічної ради (далі -НТР) НПП ”Дністровський каньйон”. НТР – колегіальний орган (25 ос.), вкомплектований з: працівників НПП, ”за згодою” – із запрошених науковців, владних мужів, 1 од. Представника Міндовкілля і 1 шт. Громадського Активіста (от дивіться, який в нас Опозиція є!).

Голова НТР – директор або, як в Дні.каньйоні – в.о. НТР скликається двічі на рік, затверджує всі важливі рішення.

Якщо потреба у важливих рішеннях назріває швидше – може скликатися борше Бюро НТР (от якщо виникла нагла загроза, як зараз).

Так співпало, що теперішня загроза перетворення 21 км каньйону на кар’єр ”виплила” в публічний простір саме перед засіданням НТР (соупадєніє?).

На жаль, менша половина НТР на засіданні не з’являється, більшої ледь вистачає для кворуму. Та й з більшості значна частина зображає з себе маріонеткових персонажів з казки про Буратіно. Всі знають, що в Заліщиках є двоє здатних приймати рішення людей – Карабас і Барабас, обидвоє заінтересовані у видобутку піщано-гравійної суміші з Дністра. Те, що офіс НПП взявся в Заліщиках (серед інших варіантів розглядався, наприклад, Золотий Потік – прямий наслідок цього бажання. Але ”сталася” Революція Гідності і виявилося, що все непросто.

Під час карантину взялася традиція замість очних зустрічей НТР проводити дистанційні засідання – друже, якщо Ти боїшся, що тебе наб’є Карабас і доведеться втікати з Заліщиків вплав – Волохаті Руки не дотягнуться.

Якщо у Тебе немає розуміння, що ми живемо в унікальний історичний час, і зберігати Україну треба не лиш на фронті, але і в тилу, бо Дністер – один із символів, звільніться нарешті, зникніть, підіть на пенсію чи втечіть закордон.

10 років бездіяльності це май довго.

Хочете сказати мені щось особисто – приїжджайте, дам адресу, але з повним бусом волонтерки.

Краще прийміть Рішення зараз, чим потім з вас питатимуть потім.

Чекаємо на протокол засідання в публічному доступі в четвер.