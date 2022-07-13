Внаслідок російського ракетного удару міста Часів Яр загинули мешканці Чорткова

До Чорткова надійшла чергова жахлива звістка про загибель військовослужбовців, – про це повідомляють у міській раді.

У період з 21:10 до 21:25 9 липня внаслідок ракетного удару в районі населеного пункту Часів Яр, що на Донеччині, загинули чортків’яни, стрільці-санітари стрілецького батальйону МИСЬКІВ Сергій Михайлович (1.06.1969 р.н.) та БАСІСТИЙ Сергій Іванович (29.09.1975 р.н.)…