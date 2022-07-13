17:03 | 13.07.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Внаслідок російського ракетного удару міста Часів Яр загинули мешканці Чорткова

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

До Чорткова надійшла чергова жахлива звістка про загибель  військовослужбовців, – про це повідомляють у міській раді.

У період з 21:10 до 21:25 9 липня внаслідок ракетного удару в районі населеного пункту Часів Яр, що на Донеччині, загинули чортків’яни, стрільці-санітари стрілецького батальйону МИСЬКІВ Сергій Михайлович (1.06.1969 р.н.) та БАСІСТИЙ Сергій Іванович (29.09.1975 р.н.)…

14, 15 та 16 липня у Чортківській громаді оголошено Днями жалоби. У ці дні  громада буде прощатись із полеглими за волю України воїнами. Про дату поминальної панахиди буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, під час обстрілу міста Часів Яр загинули воїни з Тернопільщини. Відомо  вже про 11 загиблих Героїв. Точна кількість уточнюється.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *