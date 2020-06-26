Внаслідок великої води на Тернопільщині постраждав 21 населений пункт у 4-х районах

Внаслідок проходження паводкової хвилі по р. Дністер постраждав 21 населений пункт у 4-х районах області (Монастириський, Бучацький, Заліщицький та Борщівський), зокрема:

– підтоплено 122 будівлі (53 житлових, 68 господарських та Обласний дитячо-комунального санаторій в м. Заліщики) в 7 населених пунктах;

– затоплено 738 га сільськогосподарських угідь в 20 населених пунктах (в тому числі 265 приватних присадибних ділянки);

– затоплено 73 колодязя.

– з небезпечної зони 3-х населених пунктів Монастириського району та с. Устечко Заліщицького району відселено 184 осіб.

Для ліквідації наслідків підтоплень в період з 24 по 26 червня від Управління залучалось 14 од. техніки та 52 чол. о/с.

Окрім того:

– організовано роботу мобільних оперативних груп;

– надано допомогу органам місцевого самоврядування в тимчасовому відселенні громадян;

– забезпечено прогнозування та постійний моніторинг гідрологічної обстановки та наслідків проходження паводкової хвилі;

– сформовано зведений загін Управління ДСНС України у Тернопільській області в кількості 32 чоловік, 7 од. техніки та 11од. засобів малої механізації, у тому числі 3-х човнів;

– протягом 26 червня: відкачано води з 1 будинку та 11 колодязів, з присадибних ділянок відкачано 68 м.куб. води, підвезено 1,9 тонн питної води.

За інф. Управління ДСНС України у Тернопільській області