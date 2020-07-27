20:42 | 27.07.2020
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Як у Шумську грали в шахи ростовими фігурами

Irena 0 Views Прокоментуй!

Вже стало доброю традицією 24 липня проводити спортивні заходи присвяченні Дню громади. Цьогоріч на шаховому майданчику ДНЗ «Шумське ПТУ» відбувся турнір з вуличних шахів з ростовими фігурами, присвячений п’ятій річниці створення Шумської громади. До учасників змагань з привітальним словом звернулись секретар міської ради Людмила Павленко та голова Шумської РДА Віталій Кудлак.

Напружена боротьба за нагороди тривала до останнього туру. В підсумковому протоколі I місце посів Григорій Лінев’юк, II місце – Мельник Василь, III місце – Капіца Микола. Переможців було нагороджено медалями, грамотами та призами від Шумської міської ради.

 

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