Якість води у ставку в Бучацькому районі по різним показниках погіршилася більше ніж у 100 раз

Для того щоб прослідкувати джерело забруднення води у ставку між с. Соколів та смт. Золотий Потік Золотопотіцької селищної ради Бучацького району Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області було послідовно відібрано проби води починаючи від території молочно-товарної ферми в с.Соколів, через систему безіменних потічків, що впадають у став на території Золотопотіцької селищної ради, і до дамби ставку.

За результатами вимірювань встановлено, що відносно природнього фону (безіменний потічок №2) якість води на вході у став за вмістом органічних речовин погіршилася у 100 разів, по амоній-іону у 180 разів, за вмістом фосфатів – у 116 разів, а за іншими показниками (хлориди, сульфати, завислі речовини) якість води погіршилася у 3-10 разів. Це спричинило загибель риби.

Така ситуація може бути наслідком потрапляння у ставок висококонцентрованих стічних вод з розташованої поблизу ферми та розміщених на її території силосних ям.

Результати досліджень разом з матеріалами справи буде надіслано до ГУНП у Тернопільській області для встановлення винних осіб.