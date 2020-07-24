Заліщики – це не лише фото на фоні відомої панорами міста, а й безліч цікавинок. Заліщики і Заліщицька громада пропонують туристам тури на 1 або 2 дні. В цьому відео лиш деякі з атракцій: Заліщики, Костел св. Станіслава, Синагога, Червоногородський замок, Джуринський водоспад, старовинна церква Параскеви в Червоному Гаю і звісно … Сплави Дністром!

Про деталі маршруту можна ознайомитись на сторінці Загадки Дністровської Рів’єри – велосипедно-водний маршрут в Заліщиках

Відео: Сергій Толстіхін