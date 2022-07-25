Захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ, загинув військовий з Заліщиків Роман Пеприк

22 липня в одному з населених пунктів Дніпропетровської області під час ворожого ракетного обстрілу загинув військовий з Заліщиків Роман Олегович Пеприк (1992 р.н.). Про це повідомляють у Заліщицькій міській раді.

Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ.

У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України.

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!

Герої не вмирають! Про чин похорону та церемонію прощання повідомимо додатково