Завдяки мікрогрантам 15 жителів Тернопільщини розвиватимуть бізнес та створять більше 30 робочих місць

У результаті, 64 жителі області подали свої бізнес-проєкти. Серед них 31 фізична особа, яка має намір розпочати бізнес, 29 – фізичні особи – підприємці та 4 юридичні особи. Після перевірки уповноваженим банком ділової репутації заявників, оцінки бізнес-планів та співбесід з учасниками, проведених обласним центром зайнятості, 15 проєктів були підтримані. Відповідно до них 6 фізичних осіб зможуть відкрити власну справу; 7 діючих підприємців та 2 юридичні особи – розширять свою діяльність. Вони отримають від 75 до 250 тис. грн на загальну суму майже 3,4 млн грн грантової допомоги та зобов’язуються створити більше 30 нових робочих місць.

Найбільш поширений вид діяльності – сфера послуг; є також виробництво та реалізація ростових подушок, меблів, ковбасних і м’ясних виробів, утеплення фасадів будинків та інші.

Зауважимо, що подати заяву на отримання мікрогранту разом з бізнес-планом щодо створення нового або розвитку діючого бізнесу можна на порталі Дія (https://diia.gov.ua/services/ grant-na-vlasnu-spravu . АТ «Ощадбанк» проводить перевірку ділової репутації заявника. Отримавши позитивну оцінку, обласний центр зайнятості розглядає бізнес-план, після чого проводить із отримувачем онлайн-співбесіду. Рішення щодо надання коштів чи відхилення пропозицій ухвалює Державний центр зайнятості.

Основна умова отримання коштів – створення робочих місць. Сума фінансової підтримки: у разі створення одного робочого місця – від 50 до 150 тис. грн, двох і більше робочих місць – до 250 тис. грн. Мікрогрант можна використати на придбання обладнання, сировини та матеріалів, оренду за нежитлове приміщення або лізинг обладнання.

Умови надання мікрогранту – за посиланням: https://bit.ly/3ohSjqA