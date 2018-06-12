Заява «БПП «Солідарність» щодо нападу на офіс партії у Ланівцях

Сьогодні, 12 червня, близько 11:30 невідомі здійснили напад на офіс Лановецької районної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». За попередньою інформацією, зірвали зі стіни вивіску партії, що біля вхідної частини офісу, викрали її і втекли.

Представники районної організації партії звернулися в поліцію. На даний час правоохоронці працюють на місці події, з’ясовують обставини.

Одного з нападників працівникам партії вдалося сфотографувати. Його вже затримали правоохоронці. Тривають роботи щодо встановлення осіб інших правопорушників.

Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» засуджує дії, здійснені невідомими особами 12 червня у м. Ланівці.

Напад на офіс був здійснений у робочий час, коли працівники партії перебували в приміщенні. Окрім цього, офіс знаходиться у центрі міста. Поряд є торговий та харчувальний заклади. Відповідно такі хуліганські дії створюють небезпеку для життя та здоров’я місцевих жителів.

Тому Тернопільська обласна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» вимагає оперативного розслідування справи. Усі правопорушники повинні бути встановлені і притягнуті до відповідальності.