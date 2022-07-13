18:57 | 13.07.2022
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Збаразька громада у скорботі: захищаючи Україну від російських загарбників, загинули Вадим Кравчук та Іван Дудар

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Офіційно підтвердилась інформація про загибель мешканців Збаразької  громади: збаражанина Вадима Кравчука та вихідця с. Шили (Карначівські) Івана Дудара. Про це повідомляє міський голова Роман Полікровський.

Сумуємо, співчуваємо і віримо, що це жахіття якнайшвидше закінчиться перемогою України!

💙💛Вічна пам’ять та шана Героям! Слава Богу і слава Україні!!!

🙏Нехай спочивають в мирі!

☝️P.S. Про час і місце зустрічі загиблих Героїв, а також про чин похоронів буде повідомлено додатково!

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