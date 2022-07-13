Збаразька громада у скорботі: захищаючи Україну від російських загарбників, загинули Вадим Кравчук та Іван Дудар
Офіційно підтвердилась інформація про загибель мешканців Збаразької громади: збаражанина Вадима Кравчука та вихідця с. Шили (Карначівські) Івана Дудара. Про це повідомляє міський голова Роман Полікровський.
Сумуємо, співчуваємо і віримо, що це жахіття якнайшвидше закінчиться перемогою України!
Вічна пам’ять та шана Героям! Слава Богу і слава Україні!!!
Нехай спочивають в мирі!
P.S. Про час і місце зустрічі загиблих Героїв, а також про чин похоронів буде повідомлено додатково!