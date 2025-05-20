Звідки і що: Тернопільська митниця показала, хто і що ввозить у регіон

Імпорт залишається важливою частиною економіки Тернопільської області. За січень–квітень 2025 року Тернопільська митниця забезпечила оформлення 9 665 імпортних декларацій, витрачаючи в середньому 1 годину на кожну. Загальна маса ввезених товарів склала 84 тисячі тонн, а митна вартість – 300 мільйонів доларів США.

Географія постачань

Найбільше товарів в область надійшло з:

Китаю – 25 % загального обсягу імпорту,

Польщі – 20 %,

Німеччини – 11 %,

Італії – 4,5 %,

Угорщини – 3,7 %.

Що везуть на Тернопільщину

У структурі імпорту переважає сільськогосподарська техніка, зокрема трактори (9 % від загального обсягу). Також значну частку становлять:

Засоби захисту рослин (інсектициди, фунгіциди, гербіциди) – 7 %,

Легкові автомобілі – 6 %,

Полімери етилену у первинних формах – 5 %.

Митниця підкреслює, що швидкість і якість оформлення – результат співпраці з добросовісним бізнесом. Установа й надалі підтримуватиме імпортерів, сприяючи зростанню економіки регіону та її інтеграції в європейський і світовий простір.