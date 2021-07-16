Мандрівка за кордон із ПЛР: вигідно і безпечно

Літо неможливо уявити без відпочинку на пляжі біля моря чи океану: купання, запливи, пірнання, феєричні прогулянки, вечірки та селфі на фоні неймовірних краєвидів на згадку. Найприємнішою новиною цього літа є те, що попри виклики пандемії COVID-19, більшість популярних серед наших громадян курортів радо чекають гостей з України. Головною умовою, яку слід виконати для вдалої подорожі, – мати негативний результат ПЛР-тесту під час перетину кордону. Де швидко, якісно та за оптимальною ціною можна пройти ПЛР-тест у Тернополі та Тернопільській області для подорожі за кордон, читайте у нашій публікації.

Актуальна вартість ПЛР-тестів у Тернополі

Лабораторія Вартість Термін виконання Ескулаб 699 грн. 24 год. Румед-Т 700 грн. 48 год. Медлаб 750 грн. 48 год. Юнімед 800 грн. 48 год. Панакея 650 грн. 82 год. 700 грн. 24 год. Сінево Онлайн – 891 грн. 48 год. 990 грн. 48 год.

* – подані актуальні дані станом на 12 липня 2021 року, відповідно до записаних відповідей операторів «гарячих ліній» лабораторних центрів

За даними Міністерства закордонних справ (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ ), маючи негативний ПЛР-тест, українці можуть відвідати Грецію, Туреччину, Грузію, Сербію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Кіпр, Єгипет, Туніс, Ліван, ОАЕ, Сейшельські Острови, Мальдіви, Вірменію, більшість країн Америки та Африки.

У ході моніторингу виявилося, що одні з найвигідніших умови щодо ПЛР-тестування пропонує МЛ «Ескулаб».

У всіх відділеннях медичної лабораторії «Ескулаб» Тернопільської області: у Тернополі, Кременці, Копиченцях, Козовій, Бучачі, Теребовлі, Чорткові, – ПЛР-тести проводяться за найнижчою ціною – 699 гривень. При цьому отримання результату теста максимально оперативне – за 24 години.

Переваги тестування методом ПЛР на Covid-19 в «Ескулаб»:

Доступна вартість;

Можливість здати ПЛР-тест у неділю;

Результат готовий за 24 години;

Результати досліджень підходять при виїзді за кордон (переклад англійською, мокра печатка і QR-код);

Можливість забрати результат ПЛР-тесту у найближчому відділенні до перетину кордону;

На постійній основі діє знижка 20% на повторне ПЛР-тестування;

Лабораторія «Ескулаб» подає дані з результатами ПЛР-тестувань в Центр громадського здоров’я МОЗ України.

«Ми постійно удосконалюємо та розширюємо наші послуги, щоб забезпечити громадянам максимально ефективні умови діагностування на Covid-19. Сьогодні, зокрема, можемо запропонувати жителям Тернопільської області, які подорожують туристичними групами від 10 осіб, індивідуальні акційні пропозиції. – розповів керівник МЛ «Ескулаб» Денис Мельник – Для туристичних груп передбачена можливість виїзду медперсоналу у зручну для клієнтів локацію та консультаційний супровід групи нашими менеджерами».

Реагуючи на потреби громадян, у МЛ «Ескулаб» також запровадили можливість здавати аналізи для досліджень у неділю. Такою можливістю можуть уже скористатися тернополяни, звертаючись у відділення на вул. Замковій, 8. У неділю воно працює з 9:00 до 12:00.

Детальніше про напрямки лабораторних досліджень, пакетні послуги та акції можна дізнатися на сайті.

Відділення МЛ «Ескулаб» у Тернополі та Тернопільській області:

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8;

м. Тернопіль, вул. Клінічна, 4;

м. Тернопіль, вул. Купчинського, 14;

м. Тернопіль, вул. Купчинського, 8;

м. Тернопіль, пр. Злуки, 47 б;

м. Тернопіль, вул. Мазепи, 1;

м. Бучач, вул. Галицька, 87;

м. Кременець, вул. Горбача, 3а;

м. Копичинці, вул. Шевченка, 106;

м. Козова, вул. Зелена, 19;

м. Теребовля, вул. Мазепи, 4;

м. Чортків, вул. Пігути, 29;

м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 38.

Довідка про негативний результат ПЛР-тесту – це офіційна лабораторна довідка про дослідження на коронавірус, проведене методом ПЛР (полімеразно-ланцюгової реакції) з негативним результатом. Біоматеріал для даного дослідження береться шляхом зіскрібка з ротоглотки / носоглотки.Проводять такі дослідження з видачею довідок міжнародного зразка лише акредитовані МОЗ України лабораторії.