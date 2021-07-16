Мандрівка за кордон із ПЛР: вигідно і безпечно
Літо неможливо уявити без відпочинку на пляжі біля моря чи океану: купання, запливи, пірнання, феєричні прогулянки, вечірки та селфі на фоні неймовірних краєвидів на згадку. Найприємнішою новиною цього літа є те, що попри виклики пандемії COVID-19, більшість популярних серед наших громадян курортів радо чекають гостей з України. Головною умовою, яку слід виконати для вдалої подорожі, – мати негативний результат ПЛР-тесту під час перетину кордону. Де швидко, якісно та за оптимальною ціною можна пройти ПЛР-тест у Тернополі та Тернопільській області для подорожі за кордон, читайте у нашій публікації.
Актуальна вартість ПЛР-тестів у Тернополі
Лабораторія
Вартість
Термін виконання
Ескулаб
699 грн.
24 год.
Румед-Т
700 грн.
48 год.
Медлаб
750 грн.
48 год.
Юнімед
800 грн.
48 год.
Панакея
650 грн.
82 год.
700 грн.
24 год.
Сінево
Онлайн – 891 грн.
48 год.
990 грн.
48 год.
* – подані актуальні дані станом на 12 липня 2021 року, відповідно до записаних відповідей операторів «гарячих ліній» лабораторних центрів
За даними Міністерства закордонних справ (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ ), маючи негативний ПЛР-тест, українці можуть відвідати Грецію, Туреччину, Грузію, Сербію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Кіпр, Єгипет, Туніс, Ліван, ОАЕ, Сейшельські Острови, Мальдіви, Вірменію, більшість країн Америки та Африки.
У ході моніторингу виявилося, що одні з найвигідніших умови щодо ПЛР-тестування пропонує МЛ «Ескулаб».
У всіх відділеннях медичної лабораторії «Ескулаб» Тернопільської області: у Тернополі, Кременці, Копиченцях, Козовій, Бучачі, Теребовлі, Чорткові, – ПЛР-тести проводяться за найнижчою ціною – 699 гривень. При цьому отримання результату теста максимально оперативне – за 24 години.
Переваги тестування методом ПЛР на Covid-19 в «Ескулаб»:
- Доступна вартість;
- Можливість здати ПЛР-тест у неділю;
- Результат готовий за 24 години;
- Результати досліджень підходять при виїзді за кордон (переклад англійською, мокра печатка і QR-код);
- Можливість забрати результат ПЛР-тесту у найближчому відділенні до перетину кордону;
- На постійній основі діє знижка 20% на повторне ПЛР-тестування;
- Лабораторія «Ескулаб» подає дані з результатами ПЛР-тестувань в Центр громадського здоров’я МОЗ України.
«Ми постійно удосконалюємо та розширюємо наші послуги, щоб забезпечити громадянам максимально ефективні умови діагностування на Covid-19. Сьогодні, зокрема, можемо запропонувати жителям Тернопільської області, які подорожують туристичними групами від 10 осіб, індивідуальні акційні пропозиції. – розповів керівник МЛ «Ескулаб» Денис Мельник – Для туристичних груп передбачена можливість виїзду медперсоналу у зручну для клієнтів локацію та консультаційний супровід групи нашими менеджерами».
Реагуючи на потреби громадян, у МЛ «Ескулаб» також запровадили можливість здавати аналізи для досліджень у неділю. Такою можливістю можуть уже скористатися тернополяни, звертаючись у відділення на вул. Замковій, 8. У неділю воно працює з 9:00 до 12:00.
Детальніше про напрямки лабораторних досліджень, пакетні послуги та акції можна дізнатися на сайті.
Відділення МЛ «Ескулаб» у Тернополі та Тернопільській області:
- м. Тернопіль, вул. Замкова, 8;
- м. Тернопіль, вул. Клінічна, 4;
- м. Тернопіль, вул. Купчинського, 14;
- м. Тернопіль, вул. Купчинського, 8;
- м. Тернопіль, пр. Злуки, 47 б;
- м. Тернопіль, вул. Мазепи, 1;
- м. Бучач, вул. Галицька, 87;
- м. Кременець, вул. Горбача, 3а;
- м. Копичинці, вул. Шевченка, 106;
- м. Козова, вул. Зелена, 19;
- м. Теребовля, вул. Мазепи, 4;
- м. Чортків, вул. Пігути, 29;
- м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 38.
Довідка про негативний результат ПЛР-тесту – це офіційна лабораторна довідка про дослідження на коронавірус, проведене методом ПЛР (полімеразно-ланцюгової реакції) з негативним результатом. Біоматеріал для даного дослідження береться шляхом зіскрібка з ротоглотки / носоглотки.Проводять такі дослідження з видачею довідок міжнародного зразка лише акредитовані МОЗ України лабораторії.