У Підгаєцькій громаді оголосили надзвичайну ситуацію

По всій країні масово оголошують надзвичайну ситуацію через відмову компаній постачати газ бюджетним установам за пільговими цінами. Компанії, які до зростання цін виграли торги та уклали договори на постачання газу, відмовляються це робити: ціна у договорах є значно нижчою за сьогоднішню ринкову (а це 35-45 грн за куб газу).

Зважаючи на складну ситуацію, Президент України разом із Кабінетом Міністрів напрацьовують механізм, за яким компанія «Нафтогаз Трейдинг» зможе продавати газ усім бюджетним установам за ціною до 18 тис. грн за тисячу кубів (із транспортуванням).

Через це в Україні, зокрема у Підгаєцькій міській територіальній громаді, не можуть повноцінно розпочати опалювальний сезон: під загрозою опинились школи, садочки та лікарня.

Очевидно, усі державні установи країни, тисячі підприємств захочуть закупити газ в однієї компанії, що може ще на кілька днів відтермінувати старт опалювального сезону.

Коли і де включиться опалення в Підгаєцькій міській територіальній громаді?