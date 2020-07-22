Карантин в Україні продовжили до кінця літа

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 22 липня, Офіс президента

Пряма мова: “Сьогодні в нас на порядку денному планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня”.

Деталі: Шмигаль зазначив, що адаптивний підхід на регіональному рівні довів свою ефективність і дозволяє контролювати рівень захворюваності в Україні.

UPD: Рішення на засіданні ухвалили одностайно.

Глава МОЗ Максим Степанов на нараді у президента також повідомив, що нові норми проведення карантину гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності.

Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу.