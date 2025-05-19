Хто з тернополян має право на відстрочку від мобілізації і які документи це підтверджують: пояснення від юристів

В умовах дії воєнного стану та загальної мобілізації питання відстрочки залишається особливо актуальним для багатьох українців. У травні 2025 року уряд оновив порядок надання відстрочки, зокрема для багатодітних батьків та осіб, які здійснюють догляд за родичами. Про те, хто з тернопільців має право на відстрочку, які документи це підтверджують та як отримати або продовжити відстрочку.

Хто має право на відстрочку від мобілізації?

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», право на відстрочку мають такі категорії військовозобов’язаних:

Заброньовані працівники державних органів, підприємств, установ та організацій

Особи з інвалідністю

Тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я

Одинокі батьки, які самостійно виховують дитину

Особи, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину (навіть без встановленої інвалідності)

Особи, які здійснюють постійний догляд за хворими членами родини (дружиною, дитиною, батьками — своїми або подружжя)

Особи, які мають на утриманні повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи

Особи, які виховують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування

Батьки трьох і більше дітей до 18 років

Особи, які мають дружину (чоловіка) або батьків (своїх чи подружжя) з інвалідністю I або II групи

Опікуни осіб з інвалідністю або недієздатних осіб

Батьки неповнолітньої дитини, якщо інший з подружжя проходить військову службу

Працівники військового управління

Студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою у закладах вищої освіти

Наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки

Особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі в АТО, ООС або повномасштабній війні (військовослужбовці, добровольці тощо)

Які зміни запровадили з травня?

У травні 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову №519, яка внесла важливі зміни до порядку надання відстрочки. Основні з них:





Відмітка про повістки у реєстрі «Оберіг»

Тепер, якщо військовозобов’язаному або резервісту вручено паперову повістку, ця інформація вноситься до реєстру «Оберіг». Якщо повістка сформована через сам реєстр — така відмітка не потрібна.





Автоматичного продовження відстрочки більше немає

Відстрочка не подовжується автоматично, крім випадків, коли вона оформлена через додаток «Резерв+» — у такому разі вона пролонгується автоматично під час продовження строку мобілізації.





Відстрочка, оформлена комісією, може бути продовжена ТЦК

Якщо у особи залишаються підстави, ТЦК самостійно вносить зміни до реєстру, і документи подавати повторно не потрібно. Водночас, щоб уникнути непорозумінь, юристи рекомендують подавати заяву на продовження, навіть у спрощеному вигляді — з копією військового документа та довідкою про надану раніше відстрочку.





Заборонено направляти на ВЛК осіб з інвалідністю

Це — важлива зміна на користь таких осіб: якщо особа вже має статус особи з інвалідністю, направляти її на ВЛК не можна.





ВЛК для обмежено придатних

Осіб, які раніше були визнані обмежено придатними, можуть направити на ВЛК навіть за наявності дійсної відстрочки, у тому числі до 5 червня 2025 року.

Як отримати або продовжити відстрочку?

«Для отримання відстрочки військовозобов’язаний має звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК і СП), подати заяву та додати документи, що підтверджують право на відстрочку (завірені копії). У деяких випадках (наприклад, для студентів чи багатодітних батьків) відстрочку можна оформити через мобільний додаток «Резерв+», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Варто пам’ятати, що відстрочка не є безстроковою. Її необхідно своєчасно подовжувати. Перевірити чинність відстрочки також можна за допомогою додатка «Резерв+».