Як готували подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі

Тернопільський апеляційний суд розглянув скаргу адвоката жительки Кременчука, яку підозрюють у підготовці подвійного теракту біля територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Тернополі. Сторона захисту намагалась пом’якшити запобіжний захід підозрюваній — з тримання під вартою на домашній арешт. Про це йдеться у рішенні суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 18 квітня.

Суд не задовольнив апеляційну скаргу. Попри те, що адвокат посилався на наявність малолітніх дітей, молодий вік жінки та відсутність ризиків, але суд вказав, що син підозрюваної перебуває в притулку, а донька на утриманні свекрухи.

Апеляційна колегія також врахувала, що жінка не має роботи, стабільного доходу і перебуває на обліку з діагнозом наркотичної залежності. Крім того, зафіксовані погашені судимості, а також підозра в іншому тяжкому злочині у 2024 році, йдеться в ухвалі. Суд також наголосив на ризиках переховування, впливу на свідків, можливості повторного злочину.

Що відомо про підготовку подвійного теракту у Тернополі

Наприкінці березня Служба безпеки зірвала спробу російських спецслужб «розхитати суспільно-політичну ситуацію у західних областях України», йдеться у матеріалі правоохоронців. За результатами спецоперації затримано російську агентурну пару, яка готувала одразу два вибухи у Тернополі.

За даними слідства, для виконання цього завдання росіяни завербували двох жителів із Полтавщини — 42-річного чоловіка та його 30-річну співмешканку, які на Телеграм-каналах шукали гроші на закупку наркотиків.

За вказівкою свого куратора зі спецслужби пара прибула до Тернополя для підготовки теракту. Там вони отримали інструкцію, як діяти далі, забрали з камер схову магазину два саморобних вибухових пристрою, споряджені додатковими елементами ураження у вигляді гайок та електронними засобами дистанційного підриву, та орендували квартиру для їх зберігання.

За повідомлення Тернопільської обласної прокуратури, вони мали встановити вибухові пристрої з віддаленим керуванням під припаркований автомобіль біля ТЦК, та у дворі поблизу адмінбудівлі. За планом росіян спочатку мала спрацювати вибуховий пристрій, підкладений під автівку, а після прибуття на місце події екстрених служб — другий.

СБУ викрила агентів ще на початковому етапі їх підривної діяльності. Після документування злочинів обох фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Про це зазначив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко. За його словами, в останній час Росія почала використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, знаходиться поруч. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця «втемну», щоб прибрати свідка злочину.

За інф. Телеграф