Більше п’яти, – скільки нардепів з Тернопільщини потрапили до Верховної Ради

Не тільки п’ять мажоритарників представлятимуть Тернопільщину у Верховній Раді, а ще декілька народних обранців, включених до партійних списків.

Отож, до компанії Андрія Богданця, Ігоря Василіва, Миколи Люшняка, Івана Чайківського, Володимира Гевка під куполом Верховної Ради України долучитися й тернополянка Людмила Марченко (включена до списку партії «Слуга народу» під номером 63).

Про неї відомо, що народилася 28 березня 1983 року, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний фахівець департаменту навчання і розвитку персоналу ТОВ “Епіцентр К”, член політичної партії “Слуга народу”, проживає в місті Тернополі.

Ще один наш земляк, який нині мешкає у Львові, але не пориває зв’язки з рідним краєм – колишній двічі голова Тернопільської ОДА, 15 номер у виборчому списку ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

Знайдеться місце у Верховній Раді й для таких наших земляків: уродженця села Куропатники Бережанського району, екс-голови Львівської ОДА Олега Синютки (включений до виборчого списку партії “Європейська Солідарність” під № 9), уродженця Зборівщини, Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва (включений до виборчого списку партії “Європейська Солідарність” під № 12), вихідця з Шупарки Борщівського району Ірини Фріз включена до виборчого списку партії “Європейська Солідарність” під № 13).

Крім того, формально причетним до Тернопілля можна вважати й другий номер списку «Слуги народу», радника Президента України – Представника Президента України у Верховній Раді України Руслана Стефанчука, який народився в Тернополі.

За інф. Тернополяни