Дитячий майданчик має бути простором для розвитку та дозвілля дітей, – Лілія Проць

Останні кілька років Тернопільська міська рада хизується встановленням нових дитячих майданчиків. Так у 2016 році- близько 70 одиниць, 2017 – 19 одиниць, 2018 – понад 50 одиниць, 2019 – 40 одиниць. Ці дані взяті згідно звіту міського голови у відповідних роках.

І все би нічого. Тішитися та радіти. Але я просто підняла назви вулиць, де були встановлені дитячі майданчики і зробила такий собі огляд.

Першим, що мені впало в очі, так це встановлення дитячого майданчику по вул.Замкова 5, де я проживаю. Насправді там багато років були сатарі залишки від дитячого майданчика: качелі, гойдалка та пісочниця.

І ось на звернення мешканців будинку нам встановили… не новий дитячий майданчик… а елемент під назвою «Башня». В залежності від його виду вартість від 20 до 30 тисяч гривень.

Така ж ситуація по інших майданчиках. Звичайно, що є нові повністю обладнанні сучасними елементами дитячі майданчики.

Яка насправді ситуація з дитячими майданчиками по місту?

Більшість мають старі конструкції яким більше 20 років. Вони похилені, не в робочому стані, десь поржавіли. Багато з цих старих конструкцій є небезпечними для життя та здоров`я малечі. Адже за ними ніхто не дивиться. Хіба по виклику мешканців ремонтують.

Більшість майданчиків мають просто назву. Насправді є встановлені 3-4 елементи біля яких немає смітника, лавок.

Що насправді сьогодні потребує сучасний дитячий майданчик?

На сьогодні майданчик має бути простором не лише дозвілля дітей. А бути простором для розвитку дітей від 1 до 7 років. Це мають бути елементи від качель, гірок, гойдалок до елементів на розвиток координації, рівноваги, сили для діток від 3 до 7 років. А ще ці майданчики мають мати елементи для дітей з інвалідністю.

На фото новий сучасний майданчик, який має бути в кожному дворі. Але він є лише у Центрі міста Якось так… Лілія Проць