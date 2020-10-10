«Господар, коли починає ремонт, то починає його з труб, а не з штукатурки», – Леонід Бицюра про оновлення житлового фонду

Не можливо обмежитися лише косметичними ремонтами і облаштуванням дворів , якщо у старих будинках гнила каналізація, гнилі труби опалення або водопостачання.

Кандидат на посаду міського голови Тернополя Леонід Бицюра переконаний – необхідно закцентувати увагу на заміні внутрішніх комунікацій такого житла, потрібно більшу увагу приділити тепломодернізації, повноцінній заміні вікон, дверей, утеплення піддашшя, підвалів для того, щоб зменшити тепловтрати на рівні будинку і з одного боку зекономити кошти для мешканців.

«Обов’язково потрібно подбати, щоб такі будинки були обладнанні як індивідуальними тепловими пунктами так і лічильниками, і, все таки, братися за більш глибші проблеми, бо на жаль, їх менше бачать, як наприклад двори чи озеленення, чи фонтани, але це питання які є для нас вкрай болючими.

Оскільки експлуатаційний термін наших «хрущовок» вже давно сплив, то через 10 років це буде аварійне житло. Ми маємо розуміти, що з кожним роком ситуація не буде кращою і буде погіршуватися. Це стосується і самих конструкцій наших будинків, і дахів і підвалів, і фундаментів і стін, які не були розраховані на такий тривалий термін експлуатації.

А тому вбачаю, що Тернопіль має ініціювати повну, послідовну стратегію модернізації житлового фонду, можливо його перебудову. Адже, господар, коли починає ремонт, то починає його з труб, а не з штукатурки. Власне, такий підхід має бути і по місту Тернополю», – зазначив Леонід Олексійович.