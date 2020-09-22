Хто стоїть за брудною інформаційною кампанією проти «Сили Людей»?

Останні кілька місяців зловмисники реєструють у Фейсбук фальшиві сторінки організації та лідерів “”Сили людей”. Про це йдеться у заяві партії.

На цих фейкових сторінках публікуються дописи так би мовити від нашого імені. З метою охоплення максимально широкої аудиторії на рекламу таких інформаційних провокацій вкладаються тисячі доларів.

Провівши частковий аналіз тернопільського сегменту Фейсбук, ми виявили що окрім клонів сторінок «Сили Людей» ці ж люди обслуговують:

https://www.facebook.com/gittyate/ ) «Опозиційна платформа – За життя Тернопіль» (

«Сила і честь Тернопіль» (https://www.facebook.com/sylachest/)

«Радикальна партія Тернопіль» (https://www.facebook.com/Радикальна-партія-Тернопіль-104482534270420/)

«ЛГБТ Тернополя» (https://www.facebook.com/Lgbt.ukraina1/)

«Сцібайло Ігор» (https://www.facebook.com/igor.stsibailo/)

«Соціологічні опитування Тернополян» (https://www.facebook.com/reitingternopil/)

Фейкові «Тернопільські плітки» (https://www.facebook.com/Тернопільські-плітки-102894058153659) і

У нас є ґрунтовні підстави вважати, що дана діяльність проводиться на замовлення виборчого штабу Сергія Надала.

На це вказують доменні імена, електронні адреси та телефони, за допомогою яких організовується реклама зі згаданих сторінок.

Тернополян просимо бути готовими до найнесподіваніших інформаційних провокацій, а міського голову Сергія Надала

закликаємо відмовитись від брудних методів та вести гідну виборчу кампанію!

Кіберполіція і УСБУ в Тернопільській області, просимо вважати дану публікацію повідомленням про злочин. Готові надати додаткову інформацію та роз’яснення.