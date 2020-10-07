Ігор Добуш: «Зборівщина – край перспектив, нових можливостей і розвитку»

Команда новоствореної партії «Довіра» продовжує знайомити жителів Тернопільщини із своєю командою.

На посаду Зборівської ОТГ «Довіра» висуває Ігоря Добуша. Понад 12 років він працював лікарем Зборівської центральної районної лікарні, а сьогодні приватний підприємець.

– Я пропрацював у Зборівській районній лікарні більше 12-ти років, тому мені добре відомі проблеми цього медзакладу і лікарів. Наша лікарня знаходиться в непристосованому приміщенні – у будівлі колишнього суду та тюрми. Хоч як стараються лікарі, але ефективно працювати в таких умовах їм важко. Наразі проводиться робота з переведення реанімаційного відділення з другого на перший поверх. Ремонти проводять за кошти, зібрані жителями Зборівської громади та місцевими підприємцями. Передбачається також створення потужного приймально-діагностичного відділення, у рамках якого функціонуватимуть ліжка анестезіології та інтенсивної терапії, а також інфекційний ізолятор. Нагальною проблемою лікарні є й облаштування ліфта, оскільки хірургічний, операційний відділи знаходяться на другому поверсі, а транспортування хворих здійснюють медпрацівники, – зазначає Ігор Добуш.

Він також пояснює, що проблем у громаді є чимало, однак спільними зусиллями потужної команди їх можна вирішити.

– Проблемних питань є багато – лікарня, благоустрій міста і кожного навіть найвіддаленішого села. Хочеться, щоб зміни, які несе децентралізація, торкнулися кожного населеного пункту Зборівської громади. Чомусь історично так склалося, що завжди місто виглядало краще, аніж село. Наша професійна команда готова працювати так, аби кожен житель Зборівської ОТГ відчув позитивні зміни, – резюмував Ігор Добуш.