Кадри Президента: Шумську РДА може очолити помічник нардепа Ігоря Василіва

На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції оприлюднені електронні декларації осіб, які претендують на посади голів РДА. У зв’язку з процесом децентралізації, усі нижче названі прізвища можуть ввійти в історію, як останні керівники райдержадміністрацій Тернопільської області.

Варто зазначити, голови РДА призначаються розпорядженням президента України за поданням голови облдержадміністрації. Наразі всі РДА Тернопільщини без голів. Розпорядження про призначення очікуються з дня на день.

Подаємо короткі біографічні довідки претендентів.

Шумська РДА. Кандидатську декларацію про доходи подав Кудлак Віталій Ярославович. Вік – 38 років.

Як політик, він відомий тим, що очолює обласну організацію політичної партії «Демократичний Альянс». Офіційно звучить в документі – голова Громадської організації “Демократичний Альянс Тернопільщини”.

Проживає Віталій Кудлак у Великій Березовиці неподалік Тернополя. Має наукове звання кандидата економічних наук. Працює доцентом кафедри Економіки та фінансів Тернопільського національного економічного університету.

Одружений, двоє дітей. Його дружина, пані Галина, разом з чоловіком є співавтором наукових праць з економіки.

До слова, «демальянсівець» Денис Милий є помічником нардепа Ігоря Василіва за трудовим договором на постійній основі. «Слуга народу» Ігор Василів обраний по одномандатному виборчому окрузі №164, до якого входить Шумський район.

За інф. Політерно