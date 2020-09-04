Комфортно та економно: тернополяни хочуть від’єднатися від централізованого опалення

Мешканці будинку на вулиці Пушкіна, 1 у Тернополі хочуть від’єднатися від централізованого опалення, але чиновники міської ради Тернополя саботують процес.

За допомогою люди звернулися до голови обласного осередку «Хвилі» Олексія Станька.

– Уже давно мешканці будинку виявили ініціативу від’єднатися від централізованого опалення, зібрали підписи та звернулися до міської ради. Однак, схоже, владі невигідно дбати про добробут людей. Вочевидь, вони не хочуть, щоб люди в зимовий період платили менше та кожного дня мали гарячу воду. Єдине, що цікавить міську владу, це їхні особисті інтереси. Але я впевнений, що нам таки вдасться спільними зусиллями з мешканцями досягнути мети, – зазначив Олексій Станько.

Як розповіла мешканка будинку на вулиці Пушкіна, 1 Марія Кушнір, мерія не спішить дбати про тернополян.

– Багато людей хочуть від’єднатися від центрального опалення. Коли індивідуальне, ти можеш собі регулювати залежно від того, холодно чи жарко. Це економія коштів. Зібравши документи, ми звернулися у виконавчий комітет міської ради, я написала заяву-звернення на міського голову. Прочекавши місяць часу, ми все ж таки думали, що буде якийсь позитивний результат, але прийшла відповідь від заступника міського голови, що ми повинні звернутися в центр надання адміністративних послуг. Ми попросили допомоги в голови обласного осередку «Хвилі». Сподіваємося, що пан Олексій нам допоможе вирішити це питання. У нашому місті влада робить все тільки для себе, про громадян вони не дбають і не хвилюються, – пояснює Марія Кушнір.

Олексій Станько звертатиметься з цим питанням до міськради й правоохоронців, аби відстояти право тернополян.

– Ми будемо звертатися до поки що чинного мера Тернополя, а також до правоохоронців, аби вони надали правову оцінку діяльності працівників Тернопільської міської ради. А всіх мешканців Тернополя, яких турбує аналогічна проблема, закликаємо боротися і добиватися свого, – наголосив Олексій Станько.