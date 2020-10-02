Микола Люшняк: «Успіх України залежить від успіху кожної громади»

«Довіра» – самостійна та непідвладна олігархам політична сила, яка не створена штучно під місцеві вибори, а орієнтована виключно на місця.

На цьому наголосив лідер політсили, народний депутат України Микола Володимирович Люшняк.

– Партія «Довіра» об’єднала волонтерів, АТОвців, юристів, господарників та інших порядних людей, для яких важливо, щоб край процвітав, а громади мали кошти для свого розвитку. «Довіра» – це команда сильних людей, які не будуть щоразу озиратися на вказівки верхівки. Вони не будуть повністю залежати від свого керівника, бо жоден лідер не може постійно реагувати на сотні проблем та запитів громадян, які надходять із сіл, міст, громад, – пояснює Микола Люшняк.

До звершень через відповідальність

– Особливістю політика, який орієнтований на позитивні результати своєї діяльності, є відповідальність. Наші представники — люди морально-відповідальної поведінки. Вони добре розуміють свій обов’язок перед виборцями, один перед одним, а також перед собою. Тільки по-справжньому відповідальні люди діють, не покладаючись на інших. Представники «Довіри» є саме такими. Вони готові виконувати обов’язки та відповідати за свої дії відповідно до вимог суспільства, – каже Микола Люшняк.

«Довіра», якій можна довіряти

– Основою міцного зв’язку політика з виборцями є довіра. Люди, яким довіряють, ніколи не носять маски, не говорять оманливих обіцянок та не грають ролі, аби отримати бажане. Саме таким і повинен бути політик нової України. Представники «Довіри» наділені такими якостями, – зазначає Микола Володимирович. – Виборці можуть довіритися нам, бо ми: стабільні у словах і вчинках; готові йти на компроміси, але лише з виборцями; дотримуємось виконання обіцянок; готові визнавати помилки; цінуємо правду; вміємо працювати в команді; не маємо прихованих мотивів. У своїй діяльності ми орієнтуємося на тверді моральні і патріотичні принципи, які закладалися митрополитом Андреєм Шептицьким, зокрема його слова: «Спільне добро чинить із людей одне тіло, а якраз те спільне добро є основою всякої любови. Почуття й свідомість цього спільного добра, яке лучить людей, веде людину до зрозуміння, що загальне добро – то її власне добро, а ближні її – то наче вона сама».

Успішний край – успішна країна

– Розвиток держави, у першу чергу, залежить від успіху кожної громади. Нестача професійних кадрів у місцевому політикумі призводить до соціально-економічного занепаду краю, а тому на місцевих виборах у жовтні ми повинні обрати людей, які зможуть задовольнити потреби суспільства. Життя та спроможність кожної окремої громади, перш за все, залежить від правильності рішень на місцях, а вже потім від загальнодержавних питань.Місцеві вибори-2020 – це шанс сформувати нову генерацію політиків, які відповідатимуть за свої рішення і вчинки перед громадянами і державою, – наголошує Микола Люшняк.

Довідка: Люшняк Микола Володимирович, 46 років. Народний депутат України – депутатська група «Довіра». Член Комітету з питань бюджету. Громадсько-політичний діяч. Кандидат сільськогосподарських наук.