На Тернопільщині ТВК відмовила двом партіям у реєстрації

25 вересня Збаразька міська територіальна виборча комісія прийняла рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати включених до єдиного та територіальних виборчих списків організацій партій ВО «Батьківщина» та «Громадянська позиція». Представник партії ВО «Батьківщина» повідомив ОПОРІ, що таке рішення комісії будуть оскаржувати в суді.

Голова Збаразької міської ТВК Любов Напованець пояснила ОПОРІ, що в одному з територіальних виборчих списків організації партії ВО «Батьківщина» порушені вимоги до їх формування, а саме ті, що стосуються збереження гендерної квоти. З її слів стало зрозуміло, що у списку із дев’яти кандидатів у першій п’ятірці вона була дотримана, а далі у списку були вказані два чоловіки і тоді дві жінки. «Має бути почерговість», – сказала голова комісії. Любов Напованець повідомила ОПОРІ, що комісія прийняла рішення відмовити у реєстрації цій партії: «Маємо незакритий округ. Ми не можемо частину документів прийняти, а частину не прийняти».

Поза тим голова Збаразької міської ТВК розповіла, що такі ж порушення щодо формування територіального списку були зафіксовані з боку організації партії «Громадянська позиція». У списку із восьми кандидатів, шосту та сьому позицію займали жінки, а восьму – чоловік. Крім цього програма партії не була завірена печаткою. Відповідно Збаразька ТВК прийняла рішення відмовити у реєстрації цій партії також.

26 вересня ОПОРА звернулася до голови обласної організації партій «Громадянська позиція» Романа Солтиса за коментарем щодо відмови у реєстрації кандидатів. Він не знав про таке рішення ТВК. І сказав ОПОРІ, що наступні дії організації партії будуть залежати від того, які причини відмови вказані у постанові комісії. 28 вересня Роман Солтис повідомив ОПОРІ, що організація партії оскаржуватиме рішення ТВК у суді: «Ми вчора ввечері подали заяву до суду, а сьогодні оплатили судовий збір».

У свою чергу голова Збаразької районної партійної організації ВО «Батьківщина» Валерій Домбик розповів ОПОРІ, що вважає причиною у відмові реєстрації кандидатів неналежну роботу Збаразької міської ТВК. Він пояснив, що документи в комісію були подані 23 вересня: «Десь 48 годин документи перебували в комісії. І за цей час комісія ні в усній, ні в письмовій формі не зробила нам зауважень з приводу якихось помилок чи не таких даних».

«Ми готуємо заяву в суд, але нам комісія документів ще не надала. Ми просили витяги із журналу реєстрації, ми просили постанову. Ми звернулися до уповноваженої особи в Центральній виборчій комісії по Тернопільській області. Готуємо письмову скаргу», – сказав Валерій Домбик. А також додав, що представники організації партії вважають помилку, яка була допущена у виборчому списку, технічною помилкою.

У частині 9 статті 219 Виборчого Кодексу України вказано, що під час формування єдиного та територіальних виборчих списків організація партії повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і так далі) кожного виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі). У разі формування організацією партії єдиного та територіальних виборчих списків з кількістю кандидатів у депутати, яка не є кратною п’яти, до останніх у списку кандидатів (від 1 до 4) застосовується вимога щодо почергового включення кандидатів різної статі до списку.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 222 Виборчого Кодексу України обласна, районна, міська, районна у місті, сільська, селищна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до єдиного та територіальних виборчих списків організації партії, за умови отримання нею передвиборної програми організації партії, викладеної державною мовою, обсягом до 4000 друкованих знаків, затвердженої зборами, конференцією організації партії, на паперових носіях, засвідченої підписом керівника організації партії і скріпленої печаткою організації партії, організації партії вищого рівня або печаткою партії, та в електронному вигляді.