16:30 | 8.10.2020
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Вибори 2020 

Найбільше кандидатів на мера в області висунили “Слуги народу”, ЄС та “Свобода”

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📣Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС проаналізували дані із сайту ЦВК про зареєстрованих кандидатів на посаду міських голів в містах Тернопільській області, зокрема, де суб’єктами висування були політичні партії.

🔹Всього на посади міських голів у 18 міських радах територіальними виборчими комісіями було зареєстровано 134 кандидати, з яких 92 кандидати висунуті політичними партіями, а 42 кандидати шляхом самовисування.
🔸Щодо партійного розподілу, де суб’єктами висування кандидатів є відповідно місцеві організації політичних партій, то найбільшу кількість кандидатів на посаду міських голів у 18 містах Тернопільської області висунула місцева організація політичної партії «Слуга народу» – 17 кандидатів (не було лише висуванця від цієї партії в Хоросткові), 14 кандидатів висунула місцева організація партії «Європейська солідарність», 11 кандидатів висунула місцева організація партії «Свобода», 9 кандидатів – від організації партії «Батьківщина».
🔹По 7 кандидатів висунули на посаду міських голів в містах Тернопільської області організації партій «Довіра» та «За майбутнє», по 6 кандидатів висунули місцеві організації партії «Українська галицька партія» та «Радикальна партія Олега Ляшка», по 4 кандидати є у «Голосу» та «Сили людей», 2 кандидати висунула партія «Опозиційна платформа за життя».
🔸По 1 кандидату на посаду міських голів відповідно лише до однієї міської ради в Тернопільській області висунули місцеві осередки партій «Республіканська платформа», «Хвиля», «Громадянська позиція», «Наш край» та «Патріот». Загалом кандидатів на посаду міських голів міст Тернопільської області висунули місцеві осередки 16 партій.
❗️Нагадаємо, що найбільше кандидатів висунутих політичними партіями, зокрема, по 9 кандидатів – у Тернополі (всього 10 кандидатів) та у Бережанах (всього 22 кандидати) По 7 кандидатів висунули організації партій – у Борщеві (всього 9 кандидатів), Збаражі (всього 8 ), Зборові (загалом 8 кандидатів), Кременці (всього 9 кандидатів) та Почаєві (всього 10 кандидатів).
❗️Найбільше кандидатів-самовисуванців на посаду міських голів міст Тернопільської області, зареєстровано у Бережанах – 14 (загалом 22 кандидати), у Скалаті – 4 (всього 6 кандидатів ), 3 – у Теребовлі (загалом 6 кандидатів)
🔹Для порівняння можемо зазначити, що у 2015 році на чергових місцевих виборах найбільше кандидатів на посаду міських голів міст Тернопільської області, незалежно від суб’єктів висування. було у Борщеві, Тернополі та Бережанах (по 11 кандидатів), по 10 кандидатів було у Чорткові, 8 кандидатів було у Кременці.
По 7 кандидатів на місцевих виборах у 2015 році було у Зборові та Ланівцях, 6 кандидатів – у Копичинцях, по 5 кандидатів було у Заліщиках та Монастириську, 4 кандидати – в Бучачі, 3 кандидати було у Збаражі, по 2 кандидати було у Підгайцях та Хоросткові. Загалом у 14 містах Тернопільської області тоді кандидувало 92 кандидати на посаду міських голів – зазначає Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС📢

Нагадаємо, що розмір грошової застави для кандидатів на посаду Тернопільського міського голови становив 39 745 грн, а у інших 17 міських радах Тернопільської області розмір грошової застави для кандидатів у мери становив 5 000 грн.

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