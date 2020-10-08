Найбільше кандидатів на мера в області висунили “Слуги народу”, ЄС та “Свобода”

Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС проаналізували дані із сайту ЦВК про зареєстрованих кандидатів на посаду міських голів в містах Тернопільській області, зокрема, де суб’єктами висування були політичні партії.

Всього на посади міських голів у 18 міських радах територіальними виборчими комісіями було зареєстровано 134 кандидати, з яких 92 кандидати висунуті політичними партіями, а 42 кандидати шляхом самовисування.

Щодо партійного розподілу, де суб’єктами висування кандидатів є відповідно місцеві організації політичних партій, то найбільшу кількість кандидатів на посаду міських голів у 18 містах Тернопільської області висунула місцева організація політичної партії «Слуга народу» – 17 кандидатів (не було лише висуванця від цієї партії в Хоросткові), 14 кандидатів висунула місцева організація партії «Європейська солідарність», 11 кандидатів висунула місцева організація партії «Свобода», 9 кандидатів – від організації партії «Батьківщина».

По 7 кандидатів висунули на посаду міських голів в містах Тернопільської області організації партій «Довіра» та «За майбутнє», по 6 кандидатів висунули місцеві організації партії «Українська галицька партія» та «Радикальна партія Олега Ляшка», по 4 кандидати є у «Голосу» та «Сили людей», 2 кандидати висунула партія «Опозиційна платформа за життя».

По 1 кандидату на посаду міських голів відповідно лише до однієї міської ради в Тернопільській області висунули місцеві осередки партій «Республіканська платформа», «Хвиля», «Громадянська позиція», «Наш край» та «Патріот». Загалом кандидатів на посаду міських голів міст Тернопільської області висунули місцеві осередки 16 партій.

Нагадаємо, що найбільше кандидатів висунутих політичними партіями, зокрема, по 9 кандидатів – у Тернополі (всього 10 кандидатів) та у Бережанах (всього 22 кандидати) По 7 кандидатів висунули організації партій – у Борщеві (всього 9 кандидатів), Збаражі (всього 8 ), Зборові (загалом 8 кандидатів), Кременці (всього 9 кандидатів) та Почаєві (всього 10 кандидатів).

Найбільше кандидатів-самовисуванців на посаду міських голів міст Тернопільської області, зареєстровано у Бережанах – 14 (загалом 22 кандидати), у Скалаті – 4 (всього 6 кандидатів ), 3 – у Теребовлі (загалом 6 кандидатів)

Для порівняння можемо зазначити, що у 2015 році на чергових місцевих виборах найбільше кандидатів на посаду міських голів міст Тернопільської області, незалежно від суб’єктів висування. було у Борщеві, Тернополі та Бережанах (по 11 кандидатів), по 10 кандидатів було у Чорткові, 8 кандидатів було у Кременці.

По 7 кандидатів на місцевих виборах у 2015 році було у Зборові та Ланівцях, 6 кандидатів – у Копичинцях, по 5 кандидатів було у Заліщиках та Монастириську, 4 кандидати – в Бучачі, 3 кандидати було у Збаражі, по 2 кандидати було у Підгайцях та Хоросткові. Загалом у 14 містах Тернопільської області тоді кандидувало 92 кандидати на посаду міських голів – зазначає Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС

Нагадаємо, що розмір грошової застави для кандидатів на посаду Тернопільського міського голови становив 39 745 грн, а у інших 17 міських радах Тернопільської області розмір грошової застави для кандидатів у мери становив 5 000 грн.