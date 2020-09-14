Обмежене матеріально-технічне забезпечення: як працюють ТВК Тернопільщини

У низці територіальних виборчих комісій Тернопільщини наявні проблеми із матеріально-технічним забезпеченням для повноцінної роботи. У приміщенні Тернопільської міської ТВК триває ремонт. Про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ.

Голова Монастириської міської територіальної виборчої комісії Надія Вансач повідомила спостерігачу ОПОРИ, що комісія не може повноцінно організувати та виконувати свою роботу через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. «Ми ні інтернету не маємо, ні другого комп’ютера не маємо. Нам дали ще один системний блок, який не працює. Ми його віддали в ремонт. Сказали, що ремонт триватиме 4 дні, але не знаємо, скільки часу фактично», – пояснила вона.

Ще однією проблемою у роботі комісії, на якій наголосила Надія Вансач, є відсутність літератури (друкованого Виборчого кодексу України, посібників із роз’ясненнями ЦВК). Голова ТВК повідомила, що 9 вересня для членів комісії відбудеться перше онлайн навчання. «Ми будемо в голови міської ради, в кабінеті голови міської ради, бо у нас немає інтернету», – додала вона. Голова ТВК пояснила ОПОРІ, що є затримки із підключенням інтернету. З її слів стало зрозуміло, що цю послугу повинне оплатити місцеве самоврядування.

Надія Вансач розповіла, що вона кілька разів в усній формі зверталася в міську раду, розмовляла з головою та бухгалтером, а також планує написати офіційний лист із проханням допомогти.

В свою чергу міський голова Монастириської Андрій Старух підтвердив спостерігачу ОПОРИ, що члени міської територіальної виборчої комісії неодноразово зверталися з проханням допомогти із матеріально-технічним забезпеченням. «Ми співпрацюємо і надаємо, з тих наявних ресурсів, що у нас є, все необхідне для забезпечення виборчого процесу на території громади. Нам відомо, що відповідно до статті 211 Виборчого кодексу України, обов’язки по забезпеченню виборчого процесу покладені на органи місцевого самоврядування та державної влади», – повідомив він.

Андрій Старух пояснив ОПОРІ, що в органів місцевого самоврядування також виникали проблеми, оскільки громада не володіє приміщеннями, які необхідні комісії для роботи. «Ми перебуваємо самі в орендованих приміщеннях, тому що районна рада не виконала закон і не передала комунальне майно на території громади громаді», – уточнив він. І додав, що з цим проханням до районної ради неодноразово зверталися.

Голова районної ради Володимир Данилюк в своєму коментарі ОПОРІ повідомив, що до районної ради надходили звернення від членів Монастириської міської ТВК щодо приміщень для роботи. «Спільно з головою адміністрації дане питання вирішене і приміщення їм надані», – сказав він. А також додав, що знає про проблеми комісії із оргтехнікою та запевняв спостерігача ОПОРИ, що якщо питання не буде вирішено міською радою, то він допоможе.

Спостерігачі ОПОРИ фіксували подібні проблеми з обмеженими матеріально-технічними ресурсами в роботі інших територіальних виборчих комісіях Тернопільщини. Наприклад, станом на 8 вересня, у розпорядженні Бережанської міської ТВК був один комп’ютер. У Зборівській та знову ж таки Бережанській міських ТВК відсутні інформаційні стенди для оприлюднення постанов.

ОПОРА повідомляла раніше про те, що на першому засіданні члени Тернопільської міської ТВК проголосували за звернення до органу місцевого самоврядування щодо забезпечення належних умов роботи комісії. У даний час у приміщеннях ТВК триває ремонт.

Голова комісії Тетяна Семусь повідомила спостерігачу ОПОРИ, що ремонтні роботи, які проводяться у приміщенні ТВК, є результатом їхнього звернення до органів місцевого самоврядування. Також вона додала «Попередньо ремонт повинен бути завершений до 15 вересня. Технікою і приміщеннями ми забезпечені належним чином. Чекаємо фінансування комісії для забезпечення решти потреб. На даний час є гостра нестача канцелярського приладдя і паперу для друку».

Начальниця відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Тернопільської міської ради Мар’яна Зварич у коментарі для ОПОРИ зазначила: «Комунальна установа ПК «Березіль», реагуючи на звернення членів ТМ ТВК до Тернопільської міської ради, проводить ремонтні роботи у приміщенні міської ТВК. У приміщенні відбувається ремонт стін, стелі, підлоги та заміна електроживлення (зі встановленням додаткових розеток), заміна дверей. Ремонт планується завершити до 16 вересня».

Міські територіальні виборчі комісії Тернопільщини були утворені 10 серпня відповідно до Постанова ЦВК №172. 5 вересня розпочався виборчий процес з підготовки та проведення місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня.

У частині 1 статті 211 Виборчого кодексу України зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи в межах своїх повноважень зобов’язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їхніх повноважень, зокрема: надавати необхідні приміщення для виборчих комісій, забезпечувати охорону цих приміщень та виборчої документації, надавати згідно з установленими ЦВК нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв’язку (з оплатою послуг щодо їх підключення), обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій.

Ольга Галушка, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області