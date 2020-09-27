Олексію Станьку вручили посвідчення № 1 кандидата у мери Тернополя

Голова Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» Олексій Станько вчора, 26 вересня, отримав посвідчення кандидата на пост мера Тернополя.

Документ голові обласної осередку партії «Хвиля» вручила Тернопільська міська територіальна виборча комісія.

– Зареєструвати Станька Олексія Миколайовича, висунутого Тернопільською обласною організацією політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”», кандидатом на посаду Тернопільського міського голови на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, – йдеться у документі.

Олексій Станько зазначає, що команда тернопільської «Хвилі» вперше йде на вибори.

– Надалі ми плануємо не змінювати вектор, а постараємося посісти перше місце й на виборах. – каже Олексій Станько. – Хоч в політиці ми до цього не були, однак завдяки згуртованості та наполегливості нашій команді вдалося зібрати всі необхідні документи та отримати довідку про реєстрацію кандидата у мери Тернополя, а також кандидатів у депутати Тернопільської міської ради. Я згуртував навколо себе молодих, цілеспрямованих, чесних, принципових людей без темного політичного минулого. Серед них – економісти, юристи, медики – кожен має чітко окреслений план покращення життя жителів свого округу.

До слова, засновником та лідером Громадянського руху «Хвиля» є головний військовий прокурор України 2019-2020 років, народний депутат VII та VIII скликань Віктор Чумак. Представники «Хвилі» наголошують на тому, що політика має сприяти розбудові держави, покращенню умов життя населення, підвищенню міжнародного статусу України. Основними напрямками діяльності Громадянського руху «Хвиля» є антикорупційна та реформаційна діяльність, допомога в розслідуванні злочинів і захист потерпілих шляхом юридичних консультацій, депутатських звернень.