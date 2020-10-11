Ольга Ярмоленко: «Політика – це не бізнес, а можливість своєю працею дбати про інших»

Кожна людина має можливість допомогти іншим, вважає заступниця начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міськради Ольга Ярмоленко, яка долучилася до команди партії «Довіра».

Служити ближнім, а не тільки собі

– Кожен з нас має силу здобути перемогу. І цю силу треба скерувати у правильне русло: відректися від корупції, забезпечити рівність прав, навчити тих громадян, які ще цього не зробили, служити ближнім, а не тільки собі. І це не понад наші сили. Адже добро понад усе. Наше минуле та сучасне вчить нас, що ми можемо змінити наше майбутнє і зробити нашу країну щасливою, – зазначає Ольга Ярмоленко.

Творити політичне майбутнє з «Довірою»

– «Довіра» – це команда, яка складається з працьовитих, чесних, освічених і порядних людей, а головне – тих, які готові бути опорою і підтримкою. Лідер «Довіри» – людина, якій довіряю, той з ким готова творити політичне майбутнє. Політична сила «Довіра» – нова платформа змін, яка має на меті покращити життя громадян. Я долучилася до команди «Довіри», оскільки це впевненість у підтримці та можливості розвитку задля творення кращого майбутнього нашого міста, – наголошує Ольга Ярмоленко.

Кожен з нас – пазл для творення країни

– Те, що є в нашому домі, випливає на країну загалом. Якщо ми будемо забезпечувати належну якість освіти, медицини на місцях, розвиватимемо соціальну сферу, то, звісно, зможемо розбудовувати успішну Україну. Українцям необхідно назавжди забути принцип «моя хата скраю», бо кожен з нас – пазл для творення країни, – підкреслює Ольга Ярмоленко.

Повага та гідна оплата праці для медиків

– Професія медика сьогодні надзвичайно важлива для життєдіяльності людства. Лікарську справу потрібно цінувати завжди, а не лише у часи стрімкого поширення коронавірусної інфекції. Як медик можу сказати, що медична складова має бути у пріоритеті, тоді всі люди будуть здоровими, а, відповідно, і щасливими. Для цього необхідно забезпечити медпрацівників гідною оплатою праці та сформувати у суспільстві повагу до цієї професії. Не менш важливо також зрозуміти, що медицина – це не бізнес, а, в першу чергу, покликання стояти на сторожі здоров’я та життя людини, – каже Ольга Ярмоленко.

Довідка: Ярмоленко Ольга Маркіянівна – заступниця начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР з медичних питань, тернополянка, 62 роки.