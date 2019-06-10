ОВК Тернопільщини: кількісний склад та заміни, перші труднощі в роботі

Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА проаналізували кількісний склад та розподіл керівних посад серед суб’єктів подання в окружних виборчих комісіях Тернопільської області. Усі ОВК вчасно розпочали свою роботу. У деяких комісій виникли труднощів із набуттям статусу юридичної особи.

31 травня 2019 року Центральна виборча комісія сформувала склад п’яти окружних виборчих комісій, які будуть організовувати підготовку та проведення позачергових парламентських виборів у відповідних одномандатних виборчих округах Тернопільської області. Склад ОВК №163-167 сформовано у кількості 18 осіб кожна, загалом до цих п’яти комісій увійшло 90 членів від 24 різних політичних партій (включаючи шість депутатських фракцій, які зареєстровані в Апараті Верховної ради України поточного скликання). Найбільше в окружних виборчих комісіях Тернопільської області представлена політична партія «Народний фронт», яка отримала вісім членів комісій. По сім членів ОВК отримали Радикальна партія Олега Ляшка, ВО «Батьківщина» та «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Найменше, лише по одному члену ОВК, отримали – ВО «Свобода» та «Громадянська позиція».

Щодо розподілу керівного складу, то по дві посади мають політичні партії ВО «Батьківщина» та «Об’єднання «Самопоміч» і по одній – «Нова політика», «5.10», «Солідарність жінок України» Конгрес Українських Націоналістів, «Народний фронт», «Правий сектор», ВО «Свобода», Ліберальна партія України, «Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ», «Громадянська позиція» та «Зелена планета».

Станом на 6 червня у склад окружних виборчих комісій було замінено четверо осіб від таких політичних партій: «5.10», «Нова політика», «Зелена планета», «Громадянська позиція». В тому числі було замінено голову ОВК № 165 від політичної партії «Зелена планета» та ОВК № 167 «Громадянської позиції», тепер ці обов’язки виконує Синишин Іван Миколайович та Гурин Віктор Михайлович відповідно. Постановою Центральної виборчої комісії від 6 червня 2019 року №949 було звільнено від виконання обов’язків секретаря ОВК №167 без припинення членства в комісії Гаджалу Марію Карлівну (ВО «Батьківщина») у зв’язку із особистою заявою про складання повноважень секретаря комісії та призначила на цю посаду Савків Світлану Степанівну (фракція ВО «Батьківщина»).

Перші засідання окружних виборчих комісій відбулись відповідно до вимог Закону України «Про вибори народних депутатів України» – до 3 червня включно та за наявності кворуму. Певні труднощі виникли при набуті окружними комісіями статусу юридичної особи. Так, за інформацією сайту Міністерства юстиції України внесення запису про включення відомостей про ОВК №164 та ОВК № 166 відбулось 5 червня 2019 року. Окружні виборчі комісії № 165 та №167 набули статусу юридичної особи 7 червня 2019 року. Спостерігачі ОПОРИ звернулись до представників цих комісій, щоб з’ясувати з яких причин були порушені вимоги Закону України «Про вибори народних депутатів України», адже у ч.3 ст.38 цього Закону зазначено, що голова комісії, в разі його відсутності – заступник, не пізніше як на четвертий день з дня утворення комісії повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копію відповідної постанови ЦВК про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка.

Заступниця голови ОВК № 166 Решетинська Венерія Фаридівна, повідомила, що голова комісії Гарматіна Марія Григорівна, жодного разу не з’являлась на засідання і комісія довгий час не мала усіх необхідних відомостей, які потрібно подати державному реєстратору для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Голова ОВК №164, Заворотний Віктор Миколайович, у телефонній розмові повідомив, що 4 червня отримав постанову ЦВК, тому лише 5 червня зміг провести реєстрацію комісії. Щодо інших двох комісій, то постановою ЦВК від 5 червня 2019 року було замінено голів ОВК № 165 та №167, а оскільки попередні керівники не проводили реєстрації комісії, то новопризначені голови Синишин Іван Миколайович та Гурин Віктор Михайлович, відповідно, подали документи пізніше відведеного терміну.

Відповідно до ч. 2 ст. 107 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» окружні виборчі комісії утворюються не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування за поданнями суб’єктів внесення подання, визначених п. 1 ч. 2 ст. 27 цього Закону (не більш як по одній кандидатурі до складу кожної окружної виборчої комісії), а також партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати від яких було зареєстровано у загальнодержавному окрузі на останніх виборах депутатів (не більш як по одній кандидатурі до складу кожної окружної виборчої комісії), що вносяться до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня голосування у порядку, встановленому ст. 27 Закону.