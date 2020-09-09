«Порядок, Відповідальність, Справедливість» – партія чи благодійний фонд?

Благодійний фонд «Порядок, Відповідальність, Справедливість» та партія «Порядок. Відповідальність. Справедливість» протягом серпня та вересня проводили заходи, у яких брали участь одні і ті ж особи. А про проєкт «Безпечний двір» (встановлення камер відеоспостереження у дворах багатоповерхівок) у своїх дописах повідомляли обидві організації.

За інформацією з ресурсу Опендатабот партія «Порядок. Відповідальність. Справедливість» зареєстрована у травні 1999 році з іншою назвою. Зміна назви на сучасну відбулася у жовтні 2019 разом із зміною керівника на Андрія Свища.

В свою чергу за даними з цього ж ресурсу Благодійна організація «Благодійний фонд «Порядок, Відповідальність, Справедливість» заснована 23 березня 2020 року. ЇЇ директором вказаний Анатолій Вихрущ.

Презентація Тернопільської команди політичної партії «Порядок. Відповідальність. Справедливість» відбулася 10 серпня 2020 року. На події серед представників цієї політичної сили був також Ігор Гірчак.

Із трансляції медіа компанія «Файне місто» відомо, що Ігор Гірчак 4 серпня був присутній під час ремонту під’їзду на вулиці Симоненка. У своєму коментарі кореспондентці Гірчак розповів, що мешканці під’їзду звернулися до благодійного фонду «Порядок, Відповідальність, Справедливість» з проханням допомогти придбати будматеріали, щоб привести під’їзд до порядку. «Ми, як представники фонду, завжди реагуємо позитивно на такі звернення», – сказав він.

У трансляції, яку поширював наживо канал «Файне місто», йшлося про те, що 10 серпня на вулиці Новий Світ за сприяння благодійного фонду відбувся ремонт під’їзду. На цьому відео видно, що на місці події Ігор Гірчак роздавав мешканцям товари у брендованих пакетах благодійного фонду «Порядок, Відповідальність, Справедливість». У коментарі кореспондентці щодо цього факту він пояснив: «Наш благодійний фонд вже з березня місяця опікується людьми соціально незахищених верств населення. З березня місяця ми таким верствам населення роздаємо антисептичні засоби, для їхнього убезпечення від пандемії коронавірусу, яка, на жаль, прийшла і в наше місто».

Спостерігачі ОПОРИ зафіксували, що у вересні волонтери благодійного фонду «Порядок, Відповідальність, Справедливість» роздавали тернополянам пенсійного віку набори. У брендованих пакетах були антисептичний спрей, антибактеріальне мило, набір одноразових масок та пачка серветок. Особа, яка отримала допомогу, підтвердила, що подібний набір (мило, антисептик та засіб для очищення поверхонь) отримала також у березні.

4 вересня на сторінці Ігоря Гірчака у соціальній мережі Facebook був опублікований допис, у якому йшлося: «Протягом останнього тижня спільно з командою однодумців з Благодійний фонд «Порядок, Відповідальність, Справедливість» провели ряд зустрічей з презентації проєкту «Безпечний двір». Зустрічі відбулися у будинках Броварна 12-10, Просвіти 19, Протасевича 4, Коновальця 20. І це лише початок. Мета – обладнати мінімум 60 дворів камерами відеонагляду». Додане посилання на Facebook-сторінку благодійного фонду.

Також у цій публікації після фрази «Дякую команді», із гіперпосиланнями на їхні сторінки, були додані депутати Тернопільської міської ради Віктор Генсерук, Сергій Лупак, Андрій Грицишин та Андрій Газилишин. Вони 21 серпня, разом з іншими депутатами, створили у раді нову фракцію партії «Порядок. Відповідальність. Справедливість».

В свою чергу депутат Сергій Лупак у дописі на своїй сторінці у Facebook, розповідаючи про проєт «Безпечний двір» та зустрічі з мешканцями, написав: «Співвласники багатоквартирного будинку, по вулиці Протасевича 4, згодом можуть мати безпечний двір та самостійно управляти своїм багатоквартирним будинком, через ОСББ. Сьогодні Андрій Грицишин та Ігор Гірчак представники Порядок Відповідальність Справедливість, розповіли співвласникам про проект «Безпечний двір». Додане посилання на Facebook-сторінку партії.

Поза тим про ініціативу «Безпечний двір» із сторінки партії «Порядок. Відповідальність. Справедливість» були поширені дві таргетовані реклами у соціальній мережі Facebook. У оплаченому партією дописі від 2 вересня йшлося: «Команда Сергія Надала «Порядок. Відповідальність. Справедливість» встановлює камери відеоспостереження у дворах багатоповерхівок. Камери будуть підключені до інтернету, тож жителі будинку зможуть переглядати відео з двору онлайн». У доданому відеоролику Ігор Гірчак повідомляв: «Наш благодійний фонд започаткував нову акцію у місті Тернополі. Дана акція спрямована на підвищення рівня безпеки мешканців нашого міста». На цю рекламу було витрачено від 100 до 199 доларів.

У рекламному дописі, який був запущений 6 вересня, йшлося: «У Тернополі триває програма «Безпечний двір», яку реалізовують представники благодійного фонду «Порядок, Відповідальність, Справедливість». Дякуємо за підтримку цієї акції міському голові Тернополя Сергію Надалу». Витрачена сума становила менше 100 доларів.

Координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області Ольга Галушка пояснює: «5 вересня розпочався виборчий процес чергових та перших місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме з 15 до 24 вересня. Відповідно територіальні виборчі комісії матимуть п’ять днів, від дати надходження такої заяви, для прийняття рішення про реєстрацію кандидатів або відмову у реєстрації. Передвиборна агітація розпочинається кандидатом чи партією наступного дня після їх реєстрації. Однак спостерігаємо ситуацію, коли ще до офіційної реєстрації потенційні кандидати проявляють свою публічну активність серед майбутніх виборців. У статусі суб’єкта виборчого процесу усім кандидатам та партіям потрібно пам’ятати про обмеження ведення агітаційної діяльності. До прикладу, відповідно до частини 6 статті 57 Виборчого Кодексу України забороняється надання виборцям, закладам чи установам, грошей, продуктів харчування, товарів (крім деякого переліку брендованих товарів, вартість яких не перевищує 6 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян), послуг, робіт, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат, партія та інших благодійних організацій, що супроводжується закликами голосувати чи не голосувати за певного кандидата, партію або згадування імені кандидата, назви партії, символіки партії».