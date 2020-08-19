Сергій Притула покидає “Вар’яти-шоу” та завершує кар’єру актора

Український телеведучий, шоумен, очільник розважального проєкту “Вар’яти-шоу” заявив, що завершує свою кар’єру на телебаченні. Все це зумовлено тим, що волонтер Сергій Притула офіційно має намір йти в мери Києва. На виборах міського голови столиці він представлятиме партію “Голос”.

Кандидат у мери Києва готується оголосити про свій вихід з проєкту “Вар’яти-шоу”, яке він створив 10 років тому. Телеведучий відмовляється від акторства, щоб повністю свій час присвятити політиці.

Притула другий у рейтингу після Кличка: у “Голосі” пояснили своє рішення Про таке рішення, яке далося йому досить складно, Сергій Притула розповів у інтерв’ю LB.ua. За його словами, на такий крок він пішов, аби раз і назавжди закрити питання про поєднання творчої роботи з політичною діяльністю. Наголошується, що зйомки в останньому сезоні “Вар’яти-шоу”, яке виходить на “Новому каналі” стануть для Сергія Притули завершальними. За його словами, після участі у фінальних зйомках, учасники шоу підуть у самостійне плавання. Телеведучий вийде з колективу, як очільник, і як редактор, і як актор. Щоб закрити це питання (про поєднання творчої роботи з політичною діяльністю) раз і назавжди, я оголошу про свій вихід з “Вар’яти-шоу” і закінчення своєї акторської кар’єри. Це той крок, який мені трішки важко робити, зважаючи на те, що я десять років віддав цьому колективу і розвитку україномовного гумору,

– зазначив Притула.