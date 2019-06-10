Кандидат в нардепи по Тернополю Іван Сороколіт вирішив не роздавати, а збирати обіцянки

Сьогодні, 10 червня, на з’їзді Сили Людей затвердили Івана Сороколіта кандидатом в народні депутати по мажоритарному виборчому окрузі №163 (м.Тернопіль). Перед тим політика вибрали на першому в Тернополі відкритому публічному праймерізу.

Відбулось це на справжньому з’їзді справжньої партії, який тривав від ранку до пізнього вечора.

Були і дружні дискусії, і гостра полеміка, і складні голосування. Порядковість канидатів у виборчому списку формувалась шляхом таємного рейтингового голосування.

Після висунення, Іван Сороколіт вирішив не роздавати, а збирати обіцянки. Про це він пише у мережі Фейсбук.

Що обіцяти?

Давайте спробуємо запропонувати і розібратись:

1. Які ключові проблеми в Тернополі?

2. Що варто обіцяти кандидату в нардепи для їх вирішення?

На поставлені питання я маю власні суб’єктивні відповіді та відповіді команди, до якої я належу – Сила Людей Тернополя.

Але депутат все ж народний. Тому треба чути людей і представляти саме їх інтереси.Отож:

Які у нас проблеми і що з тим робити?