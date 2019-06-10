Вибори 2019 

Кандидат в нардепи по Тернополю Іван Сороколіт вирішив не роздавати, а збирати обіцянки

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Сьогодні, 10 червня, на з’їзді Сили Людей затвердили Івана Сороколіта кандидатом в народні депутати по мажоритарному виборчому окрузі №163 (м.Тернопіль).  Перед тим політика вибрали на першому  в Тернополі відкритому публічному праймерізу.

Відбулось це на справжньому з’їзді справжньої партії, який тривав від ранку до пізнього вечора.
Були і дружні дискусії, і гостра полеміка, і складні голосування.  Порядковість канидатів у виборчому списку формувалась шляхом таємного рейтингового голосування.

Після висунення, Іван Сороколіт вирішив не роздавати, а збирати обіцянки. Про це він пише у мережі Фейсбук.

  • Що обіцяти?
    Давайте спробуємо запропонувати і розібратись:
    1. Які ключові проблеми в Тернополі?
    2. Що варто обіцяти кандидату в нардепи для їх вирішення?
    На поставлені питання я маю власні суб’єктивні відповіді та відповіді команди, до якої я належу – Сила Людей Тернополя.
    Але депутат все ж народний. Тому треба чути людей і представляти саме їх інтереси.Отож:
    Які у нас проблеми і що з тим робити?

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