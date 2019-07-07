«Лише перед виборами Гройсман згадав про злодіяння Коболєва», – Михайло Головко

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував керівнику НАК «Нафтогаз» Андрію Кобелєву повернути майже 300 млн грн премій.

Народний депутат ВРУ від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко вважає, що таку вимогу прем’єр-міністр висунув напередодні виборів невипадково. Адже аналогічні пропозиції впливу на злодіяння чиновника, які пропонували свободівці Гройсман ігнорував.

– Цинізм Гройсмана щодо Коболєва просто зашкалює. Лише перед виборами прем’єр-міністр згадав про проблему з цим знахабнілим чиновником. Чомусь він не один рік мовчав, коли я добився звільнення Коболєва, оприлюднення його контракту і інформації про мільйонні премії. І ось лише тепер Гройсман з чимось там не згідний, – зауважив Михайло Головко.

Зазначимо, що свободівець посприяв порушенню кримінальних справ щодо НАК «Нафтогаз» і «Укртрансгаз», які нанесли державі колосальних збитків, зокрема заборгованість за два роки становить понад 50 млрд грн.